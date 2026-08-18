  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 04/09/2026 14:36

Lừa đảo 2,45 tỷ đồng, Nguyễn Đình Đăng Khoa lãnh 12 năm tù

HNN.VN - Ngày 4/9, Tòa án Nhân dân TP. Huế tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do chiếm đoạt tổng cộng 2,45 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trên môi trường sốCảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AIĐừng để “tiền mất, tật mang” vì mỹ phẩm onlineLừa “chạy” sổ đỏ, lĩnh án 14 năm tùNhận diện sớm các chiêu trò lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạoXuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Nguyễn Đình Đăng Khoa nhắm mắt khi nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, khoảng tháng 2/2023, Khoa thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist - Khu du lịch sinh thái An Nhiên, đảm nhiệm vị trí Giám đốc. Dù doanh nghiệp không có chức năng, cấp phép đưa người ra nước ngoài, Khoa vẫn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc du lịch Mỹ, châu Âu.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa yêu cầu nhiều người nộp các khoản tiền chi phí hồ sơ, visa, vé máy bay và tiền “cọc chống trốn” để thực hiện thủ tục xuất ngoại. Bằng thủ đoạn này, Khoa đã chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Tài bị lừa 80 triệu đồng; bà Lê Thị Hoài Phương mất 310,5 triệu đồng; ông Lê Quang Đạt bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu trò "đi du lịch châu Âu trước để dễ đậu visa Mỹ".

Năm 2024, thông qua một trung gian tại Nghệ An, Khoa tiếp tục nhận tiền cọc xuất ngoại của 27 người dân địa phương này, chiếm đoạt thêm hơn 1,05 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã chiếm đoạt 2,45 tỷ đồng của các bị hại.

Được biết, Khoa từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (năm 2009) và bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2025.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
Nguyễn Đình Đăng Khoalừa đảoxuất ngoạivisalao động nước ngoài
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trên môi trường số

Thực tế diễn biến tội phạm thời gian qua cho thấy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang thay đổi nhanh chóng với phương thức, thủ đoạn phức tạp hơn bao giờ hết. Lợi dụng sự bùng nổ của chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến cùng những kẽ hở trong quản lý nhà nước, các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, áp dụng những thành tựu công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (Deepfake) để dựng kịch bản thao túng tâm lý nạn nhân.

Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trên môi trường số
Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, báo cáo mới nhất từ các tổ chức an ninh mạng và tài chính tại Nam Phi cảnh báo tội phạm công nghệ cao tại quốc gia này đang gia tăng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI
Đừng để “tiền mất, tật mang” vì mỹ phẩm online

Mỹ phẩm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đang tạo thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Đừng để “tiền mất, tật mang” vì mỹ phẩm online
Lừa “chạy” sổ đỏ, lĩnh án 14 năm tù

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1977, trú TP. Huế) 14 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.

Lừa “chạy” sổ đỏ, lĩnh án 14 năm tù
Triệt phá đường dây công nghệ cao “rút ruột” hơn 22.000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

Ngày 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thành phố Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Triệt phá đường dây công nghệ cao “rút ruột” hơn 22 000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top