9 năm tù cho người cha nghĩ quẩn tự tử cùng con

Hà Văn Đánh trước tòa

Theo cáo trạng, Hà Văn Đánh cùng vợ là chị Nguyễn Th. Th. (SN 1996) có với nhau 2 người con. Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, cháu sau là Hà Nguyễn Th. Tr. (SN 2024) bị tim bẩm sinh và hội chứng Down nên gia đình phải vay mượn chữa trị cho cháu. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có tiền để lo cho gia đình nên Hà Văn Đánh có ý định tự tử.

Khoảng 10h30 ngày 13/11/2024, Đánh ra một hiệu thuốc tây gần nhà mua 2 vỉ thuốc ngủ 10 viên về uống. Một lát sau Đánh thấy chưa có động tĩnh gì nên ra pha thêm thuốc trừ sâu có sẵn ở nhà để uống rồi lên nhà bế cháu Hà Nguyễn Th. Tr., là con gái ruột của Đánh vào phòng nằm chung với mình.

Trong lúc này Đánh suy nghĩ đến việc cháu Tr. bị bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down phải tốn chi phí điều trị, nếu Đánh chết đi thì gia đình sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy nên Đánh vào bếp pha sữa rồi lấy số thuốc diệt chuột còn lại đổ vào bình sữa mang cho cháu Tr. uống dẫn đến cháu Tr. tử vong. Đánh được cấp cứu kịp thời nên xuất viện sau đó.

Sau khi nghị án, căn cứ vào tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Đánh 9 năm tù giam về tội “Giết người”.