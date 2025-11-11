  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/11/2025 17:33

Cảnh báo lừa đảo về việc tải, cài đặt ứng dụng VETC giả mạo

HNN.VN - Chiều 12/11, VETC đã phát đi thông tin cảnh báo lừa đảo về việc tải, cài đặt ứng dụng VETC giả mạo.

Chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt: Cá nhân thuận lợi, doanh nghiệp vướng mắc

VETC cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước các ứng dụng giả mạo. (Ảnh minh họa)  

VETC là viết tắt của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) giao triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm BOT trên toàn quốc.

Theo đó, trong tuần qua, VETC đã phát hiện thêm hình thức giả mạo thương hiệu VETC nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng. Đây là hành vi nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại cho người dùng, mà còn ảnh hưởng đến uy tín VETC.

Thủ đoạn của các đối tượng xấu là gửi tới khách hàng một đường link không chính thống có dạng: Vetcvn.com. Khi truy cập trang web, khách hàng sẽ được yêu cầu tải về 1 file.apk (là file cài đặt ứng dụng trên điện thoại android).

Sau khi tải và cài đặt ứng dụng sẽ xuất hiện một ứng dụng tương tự với logo VETC. Ứng dụng giả mạo này sẽ chiếm quyền trên thiết bị người dùng nhằm đánh cắp thông tin cũng như tài khoản ngân hàng.

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dùng, VETC khuyến nghị khách hàng cần tải ứng dụng VETC từ nguồn chính thức, tuyệt đối không tải ứng dụng từ đường link được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc trang web không thuộc tên miền chính thức của VETC. Ứng dụng VETC chỉ được phát hành duy nhất trên Google Play Store (đối với thiết bị Android); Apple App Store (đối với thiết bị iOS).

Khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật cho người lạ. VETC không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, số tài khoản hay bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho người tự xưng là “nhân viên VETC” hoặc “hỗ trợ kỹ thuật”.

Kiểm tra kỹ nguồn tin khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi, email hoặc đường link liên quan đến VETC. Khách hàng nên kiểm tra kỹ địa chỉ website và nội dung tin nhắn.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo hoặc nghi ngờ có ứng dụng giả mạo, khách hàng phải ngừng sử dụng ứng dụng ngay lập tức và liên hệ với VETC qua các kênh sau để được hỗ trợ: Hotline: 1900 6010; email:cskh@vetc.com.vn; website:https://vetc.com.vn; ứng dụng: VETC (tải chính thống trên App Store và Google Play).

PHONG ANH
 Từ khóa:
Cảnh báogiả mạoVETCHuế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia Canada cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, với số ca mắc cúm đang gia tăng tại Canada và trên toàn thế giới, các chuyên gia y tế Canada mới đây cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm toàn cầu liên quan chủng cúm A H3N2 đang tiến hóa đến mức có thể đã "thích nghi" với vaccine hiện có.

Chuyên gia Canada cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm toàn cầu
Hiệu quả từ các trang facebook xã, phường trong phòng chống thiên tai

Những ngày mưa lụt vừa qua, ngoài Hue - S và các trang facebook Thông tin Phòng chống thiên tai tại thành phố Huế, UBND thành phố Huế…, các trang thông tin facebook UBND các phường, xã, an ninh trật tự, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công... đã góp phần quan trọng trong truyền thông cảnh báo, lan tỏa hình ảnh đẹp trong mưa lũ.

Hiệu quả từ các trang facebook xã, phường trong phòng chống thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top