Cảnh báo lừa đảo về việc tải, cài đặt ứng dụng VETC giả mạo

VETC cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước các ứng dụng giả mạo. (Ảnh minh họa)

VETC là viết tắt của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) giao triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm BOT trên toàn quốc.

Theo đó, trong tuần qua, VETC đã phát hiện thêm hình thức giả mạo thương hiệu VETC nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng. Đây là hành vi nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại cho người dùng, mà còn ảnh hưởng đến uy tín VETC.

Thủ đoạn của các đối tượng xấu là gửi tới khách hàng một đường link không chính thống có dạng: Vetcvn.com. Khi truy cập trang web, khách hàng sẽ được yêu cầu tải về 1 file.apk (là file cài đặt ứng dụng trên điện thoại android).

Sau khi tải và cài đặt ứng dụng sẽ xuất hiện một ứng dụng tương tự với logo VETC. Ứng dụng giả mạo này sẽ chiếm quyền trên thiết bị người dùng nhằm đánh cắp thông tin cũng như tài khoản ngân hàng.

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dùng, VETC khuyến nghị khách hàng cần tải ứng dụng VETC từ nguồn chính thức, tuyệt đối không tải ứng dụng từ đường link được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc trang web không thuộc tên miền chính thức của VETC. Ứng dụng VETC chỉ được phát hành duy nhất trên Google Play Store (đối với thiết bị Android); Apple App Store (đối với thiết bị iOS).

Khách hàng không cung cấp thông tin bảo mật cho người lạ. VETC không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, số tài khoản hay bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho người tự xưng là “nhân viên VETC” hoặc “hỗ trợ kỹ thuật”.

Kiểm tra kỹ nguồn tin khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi, email hoặc đường link liên quan đến VETC. Khách hàng nên kiểm tra kỹ địa chỉ website và nội dung tin nhắn.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo hoặc nghi ngờ có ứng dụng giả mạo, khách hàng phải ngừng sử dụng ứng dụng ngay lập tức và liên hệ với VETC qua các kênh sau để được hỗ trợ: Hotline: 1900 6010; email:cskh@vetc.com.vn; website:https://vetc.com.vn; ứng dụng: VETC (tải chính thống trên App Store và Google Play).