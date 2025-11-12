  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

HNN.VN - Ngày 15/11, Thuế thành phố phát đi cảnh báo gửi đến người nộp thuế trên địa bàn về việc các đối tượng giả danh cơ quan thuế, cán bộ thuế để lừa đảo.

Các đối tượng giả mạo văn bản của cơ quan thuế. Ảnh: Thuế thành phố 

Cụ thể, một số đối tượng gọi điện trực tiếp cho người nộp thuế tự xưng danh là công chức ngành thuế thành phố đề nghị mời người nộp thuế đến cơ quan thuế để làm việc, hướng dẫn triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn, áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025 trên điện thoại; mời tập huấn, bán tài liệu, sổ sách; yêu cầu người nộp thuế cung cấp một số nội dung như: Tài khoản truy cập ứng dụng nộp thế qua eTax Mobile, mã số thuế,... Mục đích của những đối tượng này nhằm chiếm đoạt các tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng của người nộp thuế và chiếm đoạt tài sản, tiền của người nộp thuế.

Thuế thành phố Huế khẳng định, những sự việc nêu trên đều là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế, công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế với mưu đồ trục lợi bất chính.

Hiện, Thuế thành phố Huế đã công khai danh sách công chức theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; bộ phận tiếp nhận, giải quyết, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; bộ phận tiếp nhận các thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của các phòng chức năng, Thuế cơ sở thuộc Thuế thành phố trên Trang thông tin điện tử của Thuế thành phố Huế tại địa chỉ: thuathienhue.gdt.gov.vn. Đề nghị người nộp thuế truy cập, tìm hiểu, nắm bắt thông tin, liên hệ, trao đổi, phản ánh với cơ quan thuế, công chức thuế trong mọi tình huống, công việc.

Hoàng Anh
