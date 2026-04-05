Kịp thời hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản bỏ quên

Lực lượng Cảnh sát giao thông trao trả lại điện thoại di động bỏ quên cho hai du khách nước ngoài

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiếp nhận tin báo của hai du khách nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn White Lotus (phường Thuận Hóa) về việc để quên tài sản cá nhân.

Theo trình báo, ông Jurrien Joseph Vincent Martha (sinh năm 1974, quốc tịch Hà Lan) và bà Mellisa Jane Jongen (sinh năm 1976, quốc tịch Anh) đã để quên một điện thoại di động trên ô tô mang biển kiểm soát 75E-009.xx sau khi di chuyển từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài về trung tâm thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã khẩn trương xác minh, liên hệ với lái xe, đồng thời yêu cầu quay lại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông để phối hợp giải quyết. Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, tài sản đã được trao trả đầy đủ cho hai du khách.