  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 01/04/2026 11:03

Kịp thời hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản bỏ quên

HNN.VN - Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết vừa kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ hai du khách nước ngoài nhận lại tài sản bị bỏ quên, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trao trả lại điện thoại di động bỏ quên cho hai du khách nước ngoài 

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiếp nhận tin báo của hai du khách nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn White Lotus (phường Thuận Hóa) về việc để quên tài sản cá nhân.

Theo trình báo, ông Jurrien Joseph Vincent Martha (sinh năm 1974, quốc tịch Hà Lan) và bà Mellisa Jane Jongen (sinh năm 1976, quốc tịch Anh) đã để quên một điện thoại di động trên ô tô mang biển kiểm soát 75E-009.xx sau khi di chuyển từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài về trung tâm thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã khẩn trương xác minh, liên hệ với lái xe, đồng thời yêu cầu quay lại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông để phối hợp giải quyết. Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, tài sản đã được trao trả đầy đủ cho hai du khách.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông angiao thôngtrả lạitài sảndu kháchbỏ quên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2026 đạt mức cao nhất trong quý I các năm đến nay

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 3/2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý I/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top