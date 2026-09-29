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ClockThứ Năm, 01/10/2026 11:13

Kịp thời cứu sống người đàn ông bị đuối nước

HNN.VN - Sáng 1/10, Công an xã Quảng Điền kịp thời triển khai lực lượng cứu hộ, sơ cứu và đưa một người đàn ông bị đuối nước đến cơ sở y tế cấp cứu.

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Công an xã Quảng Điền sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 5 phút cùng ngày, ông Ngô Văn Dũng (SN 1984, trú tại phường Dương Nỗ, TP. Huế) cùng ông Phạm Văn Cường (SN 1979, trú cùng địa phương) sử dụng ghe nhỏ (cole) đi thả lưới. Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, phương tiện bất ngờ bị lật, khiến ông Dũng rơi xuống nước và đuối nước.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Quảng Điền khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành sơ cứu ban đầu, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Nhờ được ứng cứu và cấp cứu kịp thời, ông Dũng đã qua cơn nguy kịch.

PHONG ANH
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