Để trẻ an toàn dưới nước

Trẻ em cần được trang bị kỹ năng an toàn trước khi xuống nước, nhất là nơi sông, hồ có dòng nước sâu. Ảnh: Linh An

Biết bơi chưa đồng nghĩa biết tự cứu

Sáng 5/8, tại bể bơi ở phường Phong Phú, 60 nữ sinh bắt đầu khóa học bơi miễn phí. Trong những buổi đầu, các em không chỉ tập các động tác bơi mà còn được hướng dẫn cách thả nổi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Nguyễn Thị Thanh, một học viên tham gia khóa học cho biết, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên trước đây em chưa có điều kiện học bơi. “Được tham gia lớp học miễn phí giúp em có kỹ năng bơi để bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết”, Thanh nói.

Khóa học gồm 15 buổi học và một buổi kiểm tra, đánh giá. Với tỷ lệ 5 học viên/giáo viên, mục tiêu sau khóa học là các em có thể bơi liên tục 25m, thả nổi 90 giây, đồng thời nắm được kiến thức phòng, chống đuối nước và kỹ năng xử lý những tình huống nguy hiểm.

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng lại ở việc giúp trẻ “biết bơi”. Trong bể bơi, trẻ được tập luyện ở môi trường tương đối ổn định, có thành bể để bám và người giám sát. Nhưng ở sông, hồ hay biển, các em có thể gặp nước sâu, dòng chảy, đáy không bằng phẳng hoặc những tình huống bất ngờ. Khi hoảng loạn, ngay cả người đã biết bơi cũng có thể mất sức nếu không có kỹ năng ứng phó.

Một nguy cơ khác là tâm lý chủ quan sau khi biết bơi. Trẻ có thể tự tin xuống những khu vực nước sâu hoặc nghĩ rằng mình đủ khả năng cứu bạn. Đặc biệt, trẻ cần được hướng dẫn không tự ý lao xuống nước cứu người khi chưa được huấn luyện, bởi chính người cứu cũng có thể rơi vào nguy hiểm.

Bởi vậy, điều trẻ cần học không chỉ là những động tác để di chuyển dưới nước mà còn phải biết nhận diện nơi nguy hiểm, cách giữ bình tĩnh, thả nổi để duy trì sức, tìm điểm bám và gọi người hỗ trợ; đặc biệt không tự ý xuống nước cứu người khi không đủ khả năng.

Từ học bơi đến học cách an toàn

Những vụ đuối nước xảy ra gần đây tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tại các vùng nước tự nhiên. Sáng 3/8, trong lúc cùng nhóm bạn ra bến nước ven sông Bồ chơi, bé trai L.Đ.K., ngụ phường Phong Thái không may rơi xuống vùng nước sâu và tử vong. Trước đó, sáng 18/6, tại xã Quảng Điền cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến người con tử vong và người mẹ mất tích.

Khai giảng lớp bơi miễn phí dành cho trẻ em gái tại xã Bình Điền. Ảnh: Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cung cấp

Đó cũng là lý do Dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua kỹ năng an toàn dưới nước và bơi lội nhằm phòng, chống đuối nước” không chỉ tổ chức các lớp dạy bơi. Dự án do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ qua Tổ chức Hue Help (Vương quốc Anh), với tổng kinh phí 494,55 triệu đồng, được triển khai tại Kim Long, Phong Phú, Phong Điền và Bình Điền.

Theo kế hoạch, 350 trẻ em gái từ 8 đến 15 tuổi được tham gia các khóa học bơi an toàn; 300 phụ nữ được tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn và sinh tồn trong môi trường nước.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cho rằng, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Vì vậy, dự án không chỉ nhằm trang bị kỹ năng bơi an toàn mà còn hình thành kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong môi trường nước cho phụ nữ và trẻ em gái.

Theo bà Hòa, đích đến không nên chỉ là trẻ bơi được bao nhiêu mét, mà quan trọng hơn là khi bất ngờ rơi xuống nước, trẻ có biết giữ bình tĩnh, thả nổi, tiết kiệm sức và tìm cách thoát khỏi nguy hiểm hay không.

Cô giáo Lê Kim Ánh, giáo viên Trường Tiểu học Điền Lộc, người trực tiếp tham gia tổ chức lớp học tại Phong Phú chia sẻ: “Mỗi cơ hội được trao cho trẻ em hôm nay đều có thể trở thành hành trang quý giá cho các em trong tương lai”.

Với phòng, chống đuối nước, hành trang trẻ cần vì thế không dừng ở hai chữ “biết bơi”. Quan trọng hơn là biết nhận diện nguy hiểm, lượng sức mình và ứng phó khi sự cố xảy ra.