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ClockThứ Ba, 29/09/2026 11:24

Cảnh sát giao thông đưa người có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu

HNN.VN - Ngày 29/9, Công an thành phố cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, 2 cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) kịp thời hỗ trợ, phối hợp một gia đình đưa người có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế.

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Hai cán bộ CSGT tiếp cận, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu. (Hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân).

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân bất ngờ có dấu hiệu đột quỵ.

Ngay sau đó, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu và đưa người có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế.

Việc hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT đã giúp người bệnh tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng CSGT Công an thành phố đã đề xuất khen thưởng đột xuất đối với Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Minh Nguyên
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