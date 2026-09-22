Phòng ngừa sớm, chấn chỉnh kịp thời

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn Giám sát 572 của Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu tại buổi công bố giám sát tại xã Vinh Lộc.

Hiệu quả từ giám sát

Xã Vinh Lộc được sáp nhập từ 4 xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải và Vinh Hiền. Sau sáp nhập yêu cầu không chỉ là ổn định tổ chức, mà phải bảo đảm bộ máy vận hành đồng bộ, trách nhiệm rõ, không để khoảng trống trong lãnh, chỉ đạo.

Cuối năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Vinh Lộc giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát 1 tổ chức và 3 đảng viên. Qua đó, 4 nội dung với 8 hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Đến nay, 5 nội dung cơ bản được khắc phục, 3 nội dung tiếp tục thực hiện.

Tháng 8/2026, Đoàn Giám sát 572 của Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định, kế hoạch, đề cương và lịch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc cho biết, giám sát giúp cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tiến độ, kết quả. Việc giám sát được địa phương xác định là phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành bộ máy hiệu quả. Chính vì thế, 8 tháng đầu năm, địa phương không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hay vi phạm kỷ luật; hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 99%; 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch; chuyển đổi số xếp thứ 3/40 xã, phường.

Những kết quả trên không chỉ nhờ giám sát tốt, nhưng cho thấy, khi trách nhiệm được xác định và thường xuyên soi chiếu, việc thực hiện có thêm cơ chế thúc đẩy. Giá trị của giám sát vì thế nằm ở khả năng biến kết luận thành hành động, biến trách nhiệm thành kết quả.

Tại Thuận An, tháng 6/2026, Đoàn Giám sát số 05 của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Trọng tâm là tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, kiến nghị; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng trái phép; bảo đảm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của tổ chức mặt trận. Cách chọn nội dung cho thấy giám sát muốn trúng phải đi thẳng vào nơi dễ phát sinh vấn đề, tác động đến người dân, doanh nghiệp.

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An cho rằng, giám sát, phản biện phải xuất phát từ thực tiễn, nhất là vấn đề người dân quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền nhìn rõ bất cập, kịp thời điều chỉnh và tạo đồng thuận. Khi tiếng nói của Nhân dân được đưa vào giám sát, hoạt động này gần dân và có sức nặng hơn, nâng chất lượng công việc ở cơ sở.

Kiểm soát chủ động

Nếu chờ sai phạm mới kiểm tra, công tác giám sát sẽ luôn đi sau thực tiễn. Thước đo không phải số cuộc hay kết luận, mà là khả năng phát hiện sớm, làm rõ trách nhiệm và thúc đẩy thay đổi. Đây là hướng Thành ủy Huế tập trung thời gian qua. Trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành 1 cuộc giám sát tại 3 đảng bộ Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng; Ban Nội chính triển khai 4 cuộc. Ban Chỉ đạo thành phố triển khai 5 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực; chương trình năm 2026 xác định 5 cuộc, tập trung lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tiêu cực.

Trọng tâm là tài sản công, nhất là nhà, đất dôi dư; công trình, dự án chậm tiến độ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Nơi nguy cơ cao phải tự kiểm tra; việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn Giám sát 572 của Ban Thường vụ Thành ủy cho biết, giám sát không chỉ để đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân, mà phải giúp cấp ủy, người đứng đầu tự nhận diện vấn đề, chủ động sửa việc.

Yêu cầu ấy đang được triển khai trên diện rộng. Cấp ủy cấp dưới đã kiểm tra 108 tổ chức đảng và 1.374 đảng viên; cấp trên trực tiếp cơ sở giám sát 64 tổ chức đảng, 30 đảng viên; cấp cơ sở giám sát 31 tổ chức đảng và 645 đảng viên.

Theo ông Nguyễn Trung Dương, tự kiểm tra phải trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy. Người đứng đầu cần chủ động rà soát tiến độ, chất lượng công việc, trách nhiệm cán bộ, không chờ đoàn kiểm tra. Giám sát thường xuyên không phải tăng thủ tục, mà đưa kiểm soát vào từng khâu, để vấn đề được nhận diện và xử lý từ sớm.

Đúng là chọn đúng vấn đề; trúng là chỉ đúng trách nhiệm; thường xuyên là theo dõi đến khi việc được sửa. Khi ba yêu cầu này được thực hiện, giám sát không đi sau sai phạm, mà trở thành cơ chế phòng ngừa, giữ kỷ luật, kỷ cương và nâng chất lượng thực thi. Bộ máy vì thế chủ động hơn, gần dân hơn và thực chất hơn.