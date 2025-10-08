Khởi tố hai cán bộ UBND phường Thuận Hóa về hành vi nhận hối lộ

Công an TP. Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thắng

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng bị bắt là Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND phường Thuận Hóa (nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND phường Phú Hội cũ) về tội nhận hối lộ (xảy ra tại UBND phường Phú Hội cũ) quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.