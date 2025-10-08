  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/10/2025 17:39

Khởi tố hai cán bộ UBND phường Thuận Hóa về hành vi nhận hối lộ

HNN.VN - Ngày 8/10, Công an TP. Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi nhận hối lộ.

Bắt quả tang ô tô khách vận chuyển 130 cây thuốc lá lậuChủ động ngăn ngừa thanh, thiếu niên càn quấyỨng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phục vụHỗ trợ người dân tìm lại tài sản đánh rơi tại bệnh viện

Công an TP. Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thắng 

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng bị bắt là Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND phường Thuận Hóa (nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND phường Phú Hội cũ) về tội nhận hối lộ (xảy ra tại UBND phường Phú Hội cũ) quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốcán bộnhận hối lộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công an TP. Huế ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 8/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an về phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an TP. Huế đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Công an TP Huế ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10
Bóng đá trẻ Huế và tinh thần thiện nguyện

Bên cạnh tập luyện và thi đấu, các hoạt động thiện nguyện luôn được các cầu thủ trẻ của bóng đá Huế quan tâm và duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Bóng đá trẻ Huế và tinh thần thiện nguyện
Vai trò của văn hóa đối với Huế trong phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Huế đã nỗ lực vượt bậc để khẳng định vị thế một thành phố giàu bản sắc, nơi văn hóa và di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển. Nhiều thành tựu cũng được ghi nhận. Quan trọng hơn, Huế đã biết đặt văn hóa và di sản vào trung tâm của quá trình phát triển.

Vai trò của văn hóa đối với Huế trong phát triển bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top