Hoàn trả hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho người dân

Công an xã Lộc An nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, trong quá trình mua cau trên địa bàn xã Lộc An, 3 người dân không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Hỹ (sinh năm 1992, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc An).

Cụ thể, ông Nịnh Văn Lại (sinh năm 1989, trú tại TP. Quảng Ninh) chuyển nhầm 439,45 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1986, trú tại TP. Đà Nẵng) chuyển nhầm 18 triệu đồng và ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1984, trú tại TP. Đà Nẵng) chuyển nhầm 165,55 triệu đồng. Tổng số tiền chuyển nhầm hơn 623 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên liên quan và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để số tiền được hoàn trả cho người chuyển.

Qua vụ việc, Công an xã Lộc An khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.