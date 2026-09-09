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ClockThứ Tư, 09/09/2026 14:13

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cảnh sát giao thông

HNN.VN - Ngày 9/9, Công an TP. Huế tổ chức tập huấn định kỳ nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đường sắt cho 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông.

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Cán bộ, chiến sĩ được cập nhật các quy định, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. 

Trong chương trình, cán bộ, chiến sĩ được cập nhật, bồi dưỡng 7 chuyên đề, tập trung vào những nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; quy định, quy trình tuần tra, kiểm soát; xử lý vi phạm hành chính; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ; văn hóa ứng xử, điều lệnh Công an nhân dân và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, chuyên đề về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính được dành thời lượng trao đổi, hướng dẫn chuyên sâu. Công an thành phố mời PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu, Đại học Huế trực tiếp giảng dạy.

Thông qua phần thực hành, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn sử dụng các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời, thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Việc tập huấn định kỳ góp phần cập nhật kịp thời các quy định, quy trình nghiệp vụ; nâng cao kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát giao thông có nghiệp vụ vững vàng, tác phong chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ancảnh sátgiao thôngtập huấnnghiệp vụ
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