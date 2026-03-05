Kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông

Bức ảnh chụp ngày 4/3/2026, cho thấy khung cảnh đổ nát tại Quảng trường Enghelab ở Thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: Xinhua)

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, UNCPGA quan ngại sâu sắc về xung đột bùng phát giữa Mỹ và Israel với Iran, đồng thời lên án việc các bên sử dụng vũ lực, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện các nghĩa vụ duy trì an ninh và hòa bình thế giới, khẩn trương có các hành động cần thiết để bảo đảm các bên liên quan lập tức chấm dứt hành động thù địch.

Các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia vùng Vịnh, theo kế hoạch tổ chức họp trực tuyến hôm nay, ngày 5/3, thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ, nhằm giúp chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Ali Bahreini nhấn mạnh, Iran không có vấn đề gì với các nước láng giềng, song không thể chấp nhận việc các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh được dùng làm “bàn đạp” để tấn công Iran.

Đại diện Iran nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục phòng vệ cho đến khi các hành động quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo hoàn toàn chấm dứt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 3/3, đã thực hiện thêm đợt phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel. IRGC nêu rõ “làn sóng tấn công thứ 16” của chiến dịch đáp trả đã được triển khai, với số lượng lớn tên lửa và UAV.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết những cuộc không kích của nước này đã vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa của Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel bắt đầu.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực biên giới Israel-Liban tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một số rocket đã bay từ lãnh thổ Liban vào miền bắc Israel.

Truyền thông khu vực đưa tin, rạng sáng 4/3, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào thành phố Baalbek ở miền đông Liban, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong thông báo vừa đưa ra, người phát ngôn IDF cảnh báo, quân đội Israel chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, đồng thời yêu cầu cư dân sơ tán ngay lập tức.

Trước tình hình căng thẳng, các nước tiếp tục đẩy mạnh sơ tán công dân. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang nỗ lực để hồi hương công dân muốn rời khỏi Trung Đông. Phía Mỹ đang tạo điều kiện cho những chuyến bay thuê trọn gói từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Jordan, đồng thời tăng cường hơn nữa hoạt động sơ tán công dân khi điều kiện cho phép, trong đó có cả sơ tán bằng đường bộ.

Các Đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông chuyển sang tình trạng khẩn cấp, tạm ngừng các dịch vụ và kêu gọi công dân Mỹ tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức.

Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania cũng đang khẩn trương sơ tán công dân. Hàng trăm công dân Séc đã trở về Praha, trong khi khoảng 100 người Slovakia và hơn 300 người Romania được sơ tán qua Ai Cập. Nga cho biết đã đưa công dân từ Iran sang Azerbaijan và một số ít từ Ai Cập về nước. Pháp đã cử các chuyến bay đưa những công dân đầu tiên về nước. Đức, Anh, Ireland và Tây Ban Nha cũng lên kế hoạch hồi hương công dân trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Singapore tiến hành khảo sát về nhu cầu trở về của công dân…

Trong khi đó, các nước cũng đang gấp rút tìm giải pháp ứng phó gián đoạn nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra những tác động sâu rộng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong trường hợp cần thiết. Ngày 4/3, IRGC tuyên bố đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz và bất kỳ tàu, thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường thủy này đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.

