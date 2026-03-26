Hỗ trợ người phụ nữ Cơ Tu nhận lại 60 triệu đồng chuyển nhầm

Chị H.T.B. trình báo vụ việc với Công an TP. Huế

Người được hỗ trợ là chị H.T.B. (sinh năm 1979, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Dỗi, xã Khe Tre). Trước đó, vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 11/12/2025, trong quá trình chuyển 60 triệu đồng cho chồng là anh V.V.Q., chị B. đã sơ suất chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác có tên H.X.Q.

Sau khi phát hiện sự việc, chị đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ để đề nghị hỗ trợ rà soát. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài, chưa mang lại kết quả, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống gia đình.

Trước tình hình đó, chị B. đã trình báo đến Công an TP. Huế. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Sau đó, toàn bộ số tiền 60 triệu đồng đã được thu hồi và trao trả lại cho chị H.T.B.