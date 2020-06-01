Trao trả tài sản bị đánh rơi cho sinh viên Trường Đại học Luật

Sinh viên Lê Văn Phúc nhận lại tài sản bị đánh rơi

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị, lực lượng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu phát hiện một chiếc ví bị rơi trên đường Hồ Đắc Di.

Qua kiểm tra, bên trong ví có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Lê Văn Phúc (TP. Đà Nẵng).

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu đã đăng tải thông báo tìm chủ nhân chiếc ví trên trang Facebook của UBND phường An Cựu.

Sau khi đọc được thông tin, anh Lê Văn Phúc đã chủ động liên hệ với Trung tâm. Qua xác minh, đối chiếu thông tin, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu đã tiến hành trao trả lại đầy đủ tài sản cho anh Phúc. Anh Lê Văn Phúc hiện là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.