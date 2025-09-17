Tạo thêm cơ hội tái hòa nhập cộng đồng

Đại diện Ban Giám đốc Công an TP. Huế trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 đợt 2 cho các phạm nhân

Hạnh phúc ngày trở về

Trại giam Bình Điền thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đóng tại xã Bình Điền - nơi giam giữ hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Nhờ học tập, cải tạo tiến bộ nên nhiều phạm nhân thi hành án tại đây đủ điều kiện được đặc xá đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngày diễn ra lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) vào đầu tháng 9 vừa qua, từ sáng sớm trước cổng Trại giam Bình Điền có rất đông người dân đứng hai bên đường để chờ đợi đến giây phút đón người thân là các phạm nhân ra trại.

Sau lễ công bố và cấp giấy chứng nhận đặc xá, Trại giam Bình Điền đã bố trí các cán bộ, chiến sĩ cấp phát căn cước, thẻ sim điện thoại, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng để các phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Đón nhận tấm thẻ căn cước được cán bộ Trại giam Bình Điền phát tận tay sau lễ công bố Quyết định đặc xá, phạm nhân N.Đ.K. (SN 2003) xúc động trở về với gia đình. Nhiều năm trước, do bị bạn bè rủ rê nên K. tham gia vào hội nhóm đánh nhau giải quyết mâu thuẫn và sau đó bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi bị Tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam, K. được đưa đến Trại giam Bình Điền để thi hành án. “Những ngày mới vào trại giam, tôi rất lo lắng và buồn bã, bởi vì chỉ một phút nông nổi mà phải trả giá khi bị bắt giữ và kết án tù. Tại Trại giam Bình Điền, tôi được các cán bộ quản giáo bảo ban nên đã quyết tâm lao động cải tạo tốt. Sau hơn 4 năm thi hành án, hôm nay, tôi may mắn được nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và được ra tù trước thời hạn”, K. chia sẻ.

Dịp này, nhờ lao động, cải tạo và chấp hành tốt các quy định nên trước ngày lễ Quốc khánh, có 169 phạm nhân thi hành án tại Trại giam Bình Điền đủ điều kiện được đặc xá để trở về quê hương, tái hòa nhập cộng đồng.

Đảm bảo đúng đối tượng

Thượng tá Trần Chín, Phó Giám thị Trại giam Bình Điền cho biết: Được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là sự quan tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nên công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Bình Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều phạm nhân đã nhận thức rõ sai lầm, tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt nội quy, quy chế, thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời. 169 phạm nhân được đặc xá dịp này là những người có quá trình cải tạo tốt, thực sự ăn năn hối cải, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi.

Tại Trại tạm giam Công an thành phố, vừa qua, Công an TP. Huế cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Qua hai đợt đặc xá năm 2025, Trại tạm giam Công an TP. Huế có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay với 34 trường hợp. Phần lớn người được đặc xá trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật tại địa phương. Đây là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại tạm giam, cơ quan liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2025, dù thời gian triển khai đặc xá đợt 1 và đợt 2 rất ngắn, nhưng nhờ sự chỉ đạo thống nhất, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố và Tiểu ban tư vấn đặc xá, cùng tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam, công tác đặc xá đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch. Tất cả quy trình đều tuân thủ Luật Đặc xá 2018, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng, không bỏ sót phạm nhân đủ điều kiện và không để xảy ra trường hợp sai sót.