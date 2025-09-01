  • Huế ngày nay Online
Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2/9

HNN.VN - Ngày 1/9, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Đại diện Ban Giám đốc Công an TP. Huế trao Quyết định đặc xá cho 18 phạm nhân 

Tại buổi lễ, Hội đồng tư vấn đặc xá TP. Huế đã công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam trên địa bàn thành phố.

Đây là những phạm nhân đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thực hiện đầy đủ trách nhiệm dân sự, tích cực học tập, lao động cải tạo và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt.

Năm 2025, qua hai đợt đặc xá, Trại tạm giam ghi nhận số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay là 34 phạm nhân. Phần lớn người được đặc xá trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật tại địa phương. Đây là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Trại tạm giam, cơ quan liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

