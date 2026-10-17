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Thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1969/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại Thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai” (Đề án)

Thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại Hà Nội, Huế, Gia LaiTrạm công dân số: Dịch vụ công không khoảng cáchKỹ năng số cho mỗi người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là hình thành và tổ chức thí điểm mô hình Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nằm độc lập với Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp; bố trí nhân viên bưu chính đảm nhận một số công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.

Trên cơ sở thực hiện thí điểm, đánh giá khả năng từng bước thay thế một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, 100% Điểm tham gia thí điểm thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến, đăng ký thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID theo quy định; tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Lựa chọn tối thiểu 10% tổng số điểm thuộc mạng bưu chính công cộng trên địa bàn từng địa phương để thí điểm giao nhân viên bưu chính tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phạm vi được giao... Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thực hiện trong 3 giai đoạn, dự kiến sẽ tổng kết, đánh giá vào quý I/2028.

https://nhandan.vn/thi-diem-trien-khai-dich-vu-cong-qua-mang-buu-chinh-cong-cong-post996851.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
triển khaidịch vụ côngqua mạngbưu chínhcông cộng
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