Đánh người, “siết nợ” sai luật; lãnh án hơn 3 năm tù

Bị cáo Lê Vại tại phiên tòa sơ thẩm của TAND khu vực 1 - TP. Huế

Ngày 8/1, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, TP. Huế) về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 20/11/2024, chị La Thị Kim Liên (SN 1991) đang nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thì nhắn tin rủ Lê Vại đến cùng tham gia.

Tuy nhiên, sau khi đến nơi, giữa Vại và chị Liên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Vại tát chị Liên khiến chị bỏ vào trong nhà. Xung đột tiếp tục leo thang khi hai bên thách thức, giằng co, thậm chí sử dụng hung khí.

Tại đây, Vại yêu cầu chị Liên trả số tiền 18 triệu đồng mà trước đó chị nhờ Vại mượn giúp. Do không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Liên để “siết nợ”.

Bị cáo đẩy xe mô tô của nạn nhân ra ngoài nhưng không nổ máy do không có chìa khóa. Khi quay lại yêu cầu chị Liên giao chìa khóa và bị từ chối, Vại đã mất kiểm soát, vớ lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp 2 - 3 nhát vào tay phải của chị Liên, gây thương tích nặng.

Chưa dừng lại, khi chị Liên đang cầm điện thoại gọi người thân để đi cấp cứu, Vại xông vào nhà, cướp chiếc điện thoại trên tay chị và một chiếc điện thoại khác do con gái chị Liên đang sử dụng, tuyên bố lấy để “siết nợ”, rồi bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Kết quả giám định pháp y xác định, chị La Thị Kim Liên bị tổn thương cơ thể 15%. Tổng giá trị tài sản mà Lê Vại chiếm đoạt được xác định là 6,65 triệu đồng.

Trước khi xét xử, bị cáo và gia đình đã tự nguyện bồi thường cho bị hại 16 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền sở hữu tài sản của công dân. Việc dùng vũ lực để đòi nợ và chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Vại 3 năm 3 tháng tù về hai tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.