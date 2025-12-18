Lãnh án vì làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Các bị cáo trước tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Duy Phú bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù, Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt cùng mức án 1 năm 3 tháng tù. Sau đó các bị cáo có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm, khoảng đầu tháng 4/2024, Phạm Duy Phú nhận làm giả 1 bằng Cao đẳng Công nghiệp Huế, chuyên ngành Điện công nghiệp cho Phạm Đắc Hóa với giá 1,7 triệu đồng.

Sau khi nhận bằng giả, Hóa đã sao y bản chính và sử dụng để nộp hồ sơ xin việc tại Công ty CP sân golf BRG (TP. Huế), được tuyển dụng làm việc từ tháng 4/2024 đến cuối năm 2024.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế xác định, từ đầu tháng 3/2024, Phạm Duy Phú đã tổ chức đường dây môi giới, sản xuất và tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn đầu (từ tháng 3-5/2024), Phú thuê đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Hoàng Thượng” làm giả giấy tờ theo yêu cầu. Phú trực tiếp tìm kiếm khách hàng thông qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, liên hệ, tư vấn và thu tiền của khách. Thông qua hoạt động quảng cáo, có 115 khách hàng đặt mua 125 tài liệu giả.

Sau khi nhận các tài liệu giả, Phú thuê Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt thực hiện việc tạo mã vận đơn, phân loại, đóng gói và gửi tài liệu giả cho khách thông qua các bưu cục chuyển phát. Trong giai đoạn này, Phú đã chi trả hàng chục triệu đồng tiền công cho các đối tượng liên quan.

Từ tháng 6/2024, Phạm Duy Phú chuyển sang trực tiếp sản xuất giấy tờ, tài liệu giả tại căn hộ chung cư ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Phú sử dụng phần mềm đồ họa, máy in chuyên dụng để làm giả nhiều loại giấy tờ như: bằng cấp, giấy chứng nhận đăng ký xe, hồ sơ xin việc… sau đó tiếp tục thông qua Đinh Xuân Nam, Mai Quốc Việt và một số đối tượng khác để đóng gói, giao hàng cho khách.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2024 - 12/2024, Phạm Duy Phú đã bán trót lọt 176 tài liệu giả cho 162 khách hàng, thu lợi bất chính gần 135 triệu đồng. Để nhận và thanh toán tiền, Phú sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, đồng thời chi trả tiền công cho các “mắt xích” trong đường dây.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Phú 3 năm tù; hai bị cáo Đinh Xuân Nam và Mai Quốc Việt đều nhận 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.