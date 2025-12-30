  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 31/12/2025 08:06

Cựu Giám đốc Đại học Huế bị truy tố vì lạm dụng chức vụ

HNN - Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế công bố, ông Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP. Huế), nguyên Giám đốc Đại học Huế, trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế, bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam bị can Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế

 Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Dương Nỗ, TP. Huế), nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) Trường ĐHSP Huế.

Giai đoạn 2020 - 2021, Trường ĐHSP Huế đào tạo hai khóa cao học K29 và K30. Theo quy định đầu ra, học viên phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận tiếng Anh bậc B1. Tuy nhiên, Trường ĐHSP Huế không có chức năng đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1.

Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN Huế) là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ năng lực khảo thí và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. ĐHNN Huế đã ban hành thông báo tổ chức ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ B1 với tổng mức thu 4,9 triệu đồng/học viên (trong đó 3,7 triệu đồng tiền ôn thi và 1,2 triệu đồng tiền thi).

Theo quy chế chi tiêu nội bộ, ĐHNN Huế thống nhất trích lại 30% kinh phí ôn thi để hỗ trợ các đơn vị phối hợp thu nhận hồ sơ, học viên. Năm 2020, ông Phan Thanh Tiến, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐHNN Huế đã trao đổi với ông Lê Anh Phương về việc liên kết tổ chức ôn thi, thi B1 cho học viên cao học Trường ĐHSP Huế. Ông Phương đồng ý và chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh phối hợp triển khai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, kế hoạch này chưa thực hiện được trong năm 2020.

Đến tháng 7/2021, khi khóa cao học K29 chuẩn bị bảo vệ luận văn, ông Lê Anh Phương giao Nguyễn Văn Vinh thu hồ sơ và kinh phí của học viên để ĐHNN Huế tổ chức ôn thi, thi cấp chứng nhận B1. Tuy nhiên, nội dung này không được đưa ra Hội đồng Nhà trường bàn bạc, đồng thời mức thu được nâng lên 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn 2,6 triệu đồng so với quy định của ĐHNN Huế.

Theo chỉ đạo của Lê Anh Phương, Nguyễn Văn Vinh soạn thảo hai thông báo về việc ôn thi và thi B1 với mức thu 7,5 triệu đồng/học viên, do Lê Anh Phương ký ban hành với tư cách Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế. Sau đó, Phòng ĐTSĐH triển khai thu tiền của học viên; một số cá nhân quản lý lớp tại các tỉnh, thành phố cũng được nhờ thu hộ.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Vinh đã thu tiền của các học viên, tổng cộng gần 7,9 tỷ đồng. Trong số này, Vinh chuyển cho Trường ĐHNN Huế hơn 5,1 tỷ đồng theo mức thu quy định.

Số tiền còn lại gồm hơn 2,7 tỷ đồng thu vượt và hơn 1,1 tỷ đồng do ĐHNN Huế trích lại hỗ trợ đã bị Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh sử dụng trái quy định.

Cụ thể, từ số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, Vinh chi hơn 209 triệu đồng bồi dưỡng cho 6 cá nhân thu hộ; hơn 26 triệu đồng nộp lệ phí thi lại cho 22 học viên; 15 triệu đồng chi in ấn. Sau đó, Vinh đưa tiền mặt cho Lê Anh Phương hai lần với tổng số gần 2,5 tỷ đồng, bản thân Vinh hưởng 9,4 triệu đồng.

Đối với hơn 1,1 tỷ đồng tiền trích hỗ trợ từ ĐHNN Huế, Vinh chi 286 triệu đồng cho ông Phan Thanh Tiến; 129 triệu đồng hỗ trợ chuyên viên Phòng ĐTSĐH; 68 triệu đồng nhập quỹ phòng; 26 triệu đồng mua quà Tết. Ngoài ra, Vinh tiếp tục đưa cho Lê Anh Phương hai lần tổng cộng 600 triệu đồng, bản thân Vinh hưởng 55 triệu đồng.

Tổng cộng, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng, còn Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã thành khẩn khai báo. Ông Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp đủ 3,07 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Nguyễn Văn Vinh nộp 100 triệu đồng. Những người liên quan nhận tiền hỗ trợ đã tự nguyện nộp lại 624 triệu đồng. Tổng số tiền đã khắc phục là khoảng 3,8 tỷ đồng.

Vụ án được dư luận quan tâm này sẽ sớm được Tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
 Từ khóa:
Giám đốcĐại học Huếtruy tốlạm dụngchức vụ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN TUYỂN SINH:
Điểm đến đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp chất lượng và hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giáo dục, văn hóa và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Tại miền Trung, Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế là một trong những đơn vị đào tạo uy tín, cung cấp chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu.

Điểm đến đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp chất lượng và hội nhập
Khoa tiếng Pháp - tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế:
Hệ đào tạo từ xa - bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Pháp - chuyên ngành du lịch

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng, đặc biệt ở những người đã đi làm và mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, truyền thông hay tại các tổ chức quốc tế.

Hệ đào tạo từ xa - bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Pháp - chuyên ngành du lịch
“Thành phố đại học” giữa lòng Cố đô

Tương lai không xa, vùng đất rộng hơn 120ha ở phía nam của trung tâm thành phố Huế không chỉ là khu đất đang được khai mở, mà sẽ là “thành phố đại học” - một không gian sống, học tập và sáng tạo, nơi hội tụ tinh hoa tri thức của miền Trung.

“Thành phố đại học” giữa lòng Cố đô
Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/12, Đại học Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Khoa Thủy sản kỷ niệm 20 năm thành lập

Chiều 20/12, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản và 20 năm thành lập Khoa Thủy sản.

Khoa Thủy sản kỷ niệm 20 năm thành lập

