Ban hành kế hoạch phục chế bảo vật quốc gia “Ngai vua Triều Nguyễn”

Bảo vật quốc gia "Ngai vua Triều Nguyễn" trưng bày ở điện Thái Hòa trước thời điểm bị xâm hại. Ảnh: TTBTDT

Mục tiêu nhằm phục chế hiện vật về tình trạng giống nhất so với thời điểm được công nhận bảo vật quốc gia năm 2015, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo tồn yếu tố gốc và giá trị lịch sử.

Theo kế hoạch, các chi tiết bị hư hại sẽ được phục hồi đúng nguyên bản, không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, đồng thời giữ lại các vết tích gốc nếu không ảnh hưởng đến kết cấu hiện vật.

Công việc phục chế sẽ được thực hiện bởi đội ngũ có trình độ, kinh nghiệm, cùng các tổ chức, đơn vị chuyên môn phù hợp. Sau khi hoàn thành, bảo vật phải đảm bảo loại bỏ tối đa nguyên nhân gây hư hại, tăng độ bền vững, giữ nguyên hình dáng, kích thước và giá trị thẩm mỹ. Việc phục chế hiện vật chỉ được thực hiện khi các giải pháp thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến quy trình thi công gồm 9 bước: chuẩn bị địa điểm, di chuyển bảo vật, vệ sinh khoa học, tái định vị các mảnh vỡ, tái định vị hoàn chỉnh hiện vật, ổn định lớp sơn son thếp vàng, phục hồi lớp sơn thếp, phủ bảo vệ và nghiệm thu. Sau phục chế, “Ngai vua Triều Nguyễn” sẽ được đưa trở lại vị trí trưng bày tại điện Thái Hòa, với phương án bảo quản tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về kho bảo quản hiện vật (TCVN 13568:2022) và tiêu chuẩn bảo tồn di sản văn hóa về ánh sáng trưng bày (TCVN 14167:2024).

UBND TP Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định nội dung kế hoạch, trình UBND thành phố ban hành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tham mưu thành lập Hội đồng chuyên môn giám sát toàn bộ quá trình phục chế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao nhiệm vụ theo dõi sát tiến độ, báo cáo UBND thành phố và Hội đồng chuyên môn. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ trực tiếp giám sát quá trình phục chế, phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập phương án kỹ thuật, tiếp thu và bổ sung các điều chỉnh phát sinh trong quá trình thực hiện. Đơn vị thi công sẽ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm trong bảo tồn, trùng tu di tích và phục chế hiện vật, với đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao...