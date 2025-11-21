Khát khao của bóng đá Huế

Cầu thủ trẻ Huế (bìa trái) thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2024 - 2025

Thực tại của bóng đá Huế

Là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng từ năm 1990 đến nay, bóng đá Huế đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Những năm trở lại đây, năm nào cũng có đội bóng đá trẻ của Huế vào chơi ở Vòng chung kết các giải bóng đá trẻ Quốc gia, các cầu thủ trẻ được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia. Đặc biệt, năm 2015, đội U13 giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc; năm 2017, đội U19 giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U19 quốc gia; năm 2022, đội U15 giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U15 quốc gia.

Đội tuyển Bóng đá Thừa Thiên Huế (nay là CLB Bóng đá Huế) đã giành được các thành tích như: Ngôi Á quân (1995), hạng Nhì Cúp Quốc gia (2002), được thi đấu ở các giải đội mạnh (1993 - 1995) và hạng chuyên nghiệp (1998 - 2002), luôn xếp vào tốp đầu của giải hạng Nhất quốc gia từ năm 2003 - 2006 và đã xuất sắc thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2007. Từ năm 2007 đến nay, đội bóng đá Huế (nay là CLB Bóng đá Huế) thi đấu tại các giải chuyên nghiệp, hạng nhất và hạng nhì. Các năm 2015 và 2017, đội bóng hạng Nhất giành ngôi Á quân của giải.

Đặc biệt, Huế có hai VĐV xuất sắc thi đấu cho đội tuyển quốc gia là Lê Đức Anh Tuấn và Lê Văn Trương. Trong các năm gần đây, CLB Bóng đá Huế có nhiều lượt VĐV được tập trung vào các đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia, trong đó nổi bật là các gương mặt như: Trần Thành (U19, U20 Việt Nam); Hồ Thanh Minh (U23 Việt Nam); Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng, Nguyễn Đăng Khoa (U17, U19 Việt Nam); Hoàng Quang Dũng (U19 Việt Nam); Đào Quốc Long (U18 Việt Nam)…

Đội bóng đá Huế trong nhiều năm qua thi đấu tại Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia. Tuy nhiên, mùa giải 2024 - 2025, đội bóng đá Huế đã thi đấu không thành công và đã xuống chơi ở Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2026. Hiện nay, đội bóng Huế đang tập trung tập luyện, quyết tâm thăng hạng.

Ở mùa giải hạng nhất 2024 - 2025, CLB Bóng đá Huế là đội bóng trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình là 20. Đây cũng là độ tuổi thấp nhất lịch sử CLB sau 25 năm tham gia hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Thậm chí, trong đội hình xuất phát của đội bóng, nửa đội hình là các cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi - độ tuổi còn non kinh nghiệm để chơi ở một trong những giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Đội bóng cũng thiếu tính kế thừa từ lực lượng VĐV, bước vào mùa giải, hơn 2/3 lực lượng VĐV được tăng cường từ tuyến trẻ và mượn từ các đội bóng khác nên thiếu sự gắn kết trong tổ chức lối chơi. Tình trạng chấn thương kéo dài của một số VĐV cũng đã ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của đội bóng.

Bên cạnh đó, cơ chế và điều kiện kinh phí còn hạn chế nên đội bóng không thể tiếp tục tiến hành ký kết hợp đồng đối với các cầu thủ hết tuổi đào tạo cũng như các cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt để thi đấu cho đội bóng. Điều này dẫn đến sự chênh lệch lớn về chuyên môn, được thể hiện bằng kết quả thi đấu của đội bóng trong mùa giải vừa qua. Thêm vào đó, việc thiếu thốn về chế độ chính sách dành cho đội bóng trong việc động viên đột xuất chưa thực hiện được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả không giữ hạng của đội bóng tại mùa giải vừa qua.

Cần bứt phá để hiện thực ước mơ chuyên nghiệp

Bóng đá chuyên nghiệp đã bước đầu được hình thành ở nước ta, mà bước ngoặt quan trọng là mùa giải 1999 - 2000 (đội bóng đá Thừa Thiên Huế - nay là CLB Bóng đá Huế là một trong những đội bóng đầu tiên thi đấu tại giải chuyên nghiệp ở giai đoạn này). Từ đây, bóng đá Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp, và tiếp sau đó là chính thức thí điểm áp dụng cơ chế chuyên nghiệp từ mùa giải 2000 - 2001.

Sau 10 năm thí điểm thành công, đến năm 2011, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tuyên bố chính thức chuyển sang giai đoạn điều hành theo cơ chế chuyên nghiệp đối với giải Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải hạng Nhất Quốc gia. Nhiều năm trở lại đây, bóng đá Huế chỉ đủ điều kiện tham gia Giải hạng Nhất Quốc gia.

Trong khi các địa phương khác đang có sự đầu tư khá mạnh đối với bóng đá thì Huế là địa phương có sự đầu tư về kinh phí thấp trong lĩnh vực bóng đá. Chính sự khó khăn, thiếu hụt về kinh phí, không có những chế độ chính sách ưu đãi hợp lý đã dẫn đến sự “ra đi” đầu quân cho các đội bóng khác của các cầu thủ trong những mùa bóng vừa qua như Trương Công Nhật, Võ Lý, Trần Thành, Hồ Thanh Minh, Huỳnh Thế Hiếu...

Bóng đá là môn thể thao “vua”, được hâm mộ nhất tại Việt Nam. Sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là giới truyền thông đối với hoạt động bóng đá sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội để phát triển bóng đá và tăng nguồn thu khai thác các thương quyền từ hoạt động bóng đá. Hoạt động không có nhà tài trợ trong xu thế phát triển chung của bóng đá Việt Nam cũng là một khó khăn của bóng đá Huế. Hiện nay, hầu hết các CLB bóng đá tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đều hoạt động theo mô hình doanh nghiệp quản lý (V-League 1) hoặc vẫn là đội bóng được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng có đơn vị tài trợ (V-League 2). Bóng đá Huế được đầu tư chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước. Nếu bóng đá Huế sớm có đơn vị tài trợ sẽ chủ động và thuận lợi hơn trong việc ký kết hợp đồng, chi trả lương, thưởng cũng như thực hiện các chế độ đãi ngộ đặc thù đối với cầu thủ.

Trong xu thế hội nhập và phát triển cùng bóng đá Việt Nam hiện nay, bóng đá Huế cần có những cú hích về cơ chế để có sự cải tổ mạnh mẽ.