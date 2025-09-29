Chia sẻ tin giả, hậu quả thật

Công an TP. Huế làm việc với cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt về đối tượng bắt cóc trước cổng trường học

Gây hoang mang dư luận

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế đã mời làm việc đối với ông Nguyễn Văn S. - quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế” cùng hàng chục cá nhân khác vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật. Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận do buông lỏng quản lý, không bật chế độ kiểm duyệt nên đã vô tình để kẻ xấu lợi dụng diễn đàn của mình để phát tán tin giả.

“Thực sự tôi rất ân hận. Tôi lập nhóm chỉ với mục đích tạo một không gian để mọi người trao đổi, mua bán đồ cũ, không bao giờ nghĩ rằng việc mình không bật chế độ kiểm duyệt bài viết lại có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gieo rắc tin giả, gây hoang mang cho xã hội như vậy. Đây là một bài học quá lớn cho cá nhân tôi về trách nhiệm của một người quản trị viên”, ông S. bộc bạch.

Hành vi của ông S. và hàng chục cá nhân khác bắt nguồn từ việc chia sẻ lại thông tin sai sự thật do đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 2002, trú tỉnh Gia Lai) tạo ra. Trước đó, Huy đã dàn dựng một vụ bắt cóc trẻ em giả trên địa bàn, sau đó lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng. Vụ việc đã gây tâm lý hoang mang sâu sắc trong quần chúng nhân dân. Đối tượng Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam để xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xét thấy ông S. và các cá nhân chia sẻ tin đã kịp thời gỡ bỏ bài viết, chủ động hợp tác và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp giáo dục, nhắc nhở.

Thông tin từ Công an TP. Huế, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt 4 trường hợp đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội với tổng số tiền 30 triệu đồng. Tương tự vụ việc trên phải kể đến việc xử phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt đối tượng có hành vi bắt cóc trước cổng một trường học trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, 3 cá nhân trên đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc “bắt cóc”, “buôn người” xảy ra tại địa bàn TP. Huế là bịa đặt, sai sự thật. Thông tin đăng tải mang tính suy diễn, không đúng bản chất sự việc, gây hoang mang trong dư luận, giáo viên và học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế làm việc với các trường hợp có liên quan đến hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội

Người dân cần tỉnh táo

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết: “Chúng ta phải khẳng định rằng, không gian mạng không phải là vùng vô luật. Mọi hành vi tạo dựng, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là nhằm mục đích lừa đảo, gây bất ổn xã hội đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm minh. Đối với các quản trị viên hội, nhóm, sự buông lỏng quản lý đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội phạm và sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Vì vậy, mỗi người dân cần là những người dùng mạng xã hội thông thái”.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng. Pháp luật quy định rõ trách nhiệm của quản trị viên các hội, nhóm trong việc quản lý, ngăn chặn và gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên nền tảng của mình.

Để tránh trở thành nạn nhân hoặc người tiếp tay cho tin giả, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân luôn xác minh thông tin từ các nguồn chính thống như báo chí, website của cơ quan nhà nước trước khi đăng tải, chia sẻ. Đồng thời, tuyệt đối không lan truyền các tin tức chưa được xác thực, có nội dung giật gân, nhạy cảm.

Đối với người quản lý các trang, nhóm trên mạng xã hội phải thiết lập cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ để loại bỏ các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các tài khoản, trang, nhóm có dấu hiệu đăng tải tin giả, người dân cần chủ động báo cáo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua các kênh tương tác chính thức để phối hợp xử lý kịp thời.