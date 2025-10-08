Ít nhất 50% xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy vào năm 2030

Lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Huế

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu TP. Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì. Cùng tham dự còn có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ngày 13/3/2025, Chính phủ có Nghị quyết số 50/NQ-CP và ban hành Kế hoạch để triển khai Nghị quyết 163 của Quốc hội; tiếp sau đó, ngày 8/9/2025, Bộ Công an có Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở để triển khai; thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ các giải pháp góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, Nhân dân hạnh phúc, kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Học viên tham gia cai nghiện tại cơ sở ở TP. Huế

Chương trình phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu quan trọng khác phải kể đến như: 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá; trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; bảo đảm cơ sở vật chất và duy trì điều trị cho ít nhất 50.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện…

Chương trình còn được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình hơn 22.450 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Tại TP. Huế, vừa qua, UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, đặt mục tiêu năm 2025 đạt 30% và đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Theo kế hoạch, tiêu chí “xã, phường không ma túy” gồm: Không có người nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đang cư trú; không có người vi phạm pháp luật hay đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn; không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tạo phong trào, xu thế của toàn dân, thực hiện "3 giảm", "3 tăng" (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản trị thông minh, số hóa), phân công "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi cả nước. Từ đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy.

Theo Thủ tướng, công tác phòng, chống ma túy không chỉ có lực lượng công an làm mà phải có sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở. Cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, nhất là ở xã, phường, đặc khu và toàn dân.