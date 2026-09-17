3 anh em lĩnh án tù vì dùng mái chèo rượt đuổi, đánh nhau giữa mùa lũ

Các đối tượng trước phiên tòa được xét xử lưu động.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm 3 anh em ruột: Ngô Siêng (SN 1977), Ngô Văn Sướng (SN 1993), Ngô Hoàng (SN 2000) cùng một đối tượng khác là Nguyễn Văn Lộc (SN 1988), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, trưa 3/11/2025, trong lúc điều khiển thuyền chở khách tránh lũ trên các tuyến đường ngập nước tại phường An Cựu (TP. Huế), nhóm của Sướng, Hoàng và Lộc xảy ra va chạm do nước tạt vào thuyền. Chỉ vì sự bực tức bộc phát, hai bên đã nổ máy rượt đuổi tốc độ cao, liên tục la hét, chửi bới náo loạn qua nhiều tuyến phố đông đúc như Bà Triệu, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học.

Đỉnh điểm sự việc diễn ra tại đường Hùng Vương. Các đối tượng mang theo mái chèo gỗ, ống kim loại lao vào đâm chém, đánh đập nhau dữ dội. Khi thấy em trai xô xát, Ngô Siêng cũng vung mái chèo tham gia "trợ chiến". Toàn bộ cảnh tượng hung hãn, hỗn loạn giữa lòng thành phố bị người dân quay clip phát tán lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Văn Lộc đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường kỷ cương, pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, tuyên phạt Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù; Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Ngô Siêng 2 năm tù.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động ngay tại địa bàn là hồi chuông cảnh báo tới mỗi người dân: mọi hành vi dùng vũ lực, gây náo loạn nơi công cộng sẽ phải trả giá đắt bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đừng vì phút thiếu kiềm chế mà đánh đổi sự tự do và tương lai của chính mình.