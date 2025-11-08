Nâng bước học trò bằng sự yêu thương

Nhận xét sản phẩm của học trò trong ngày hội STEM. Ảnh: Trường Tiểu học Hồng Vân cung cấp

Tận tâm

Trên địa bàn xã A Lưới 1, người dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn rất khó khăn. Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Hồng Vân có 200 học sinh thuộc hộ nghèo, nhiều em thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Không ít học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa hoặc ly hôn, để con lại cho ông bà trông nom. Thiếu vắng sự quan tâm, thiệt thòi về nhiều mặt là những yếu tố tác động khiến các cháu khó đến trường chuyên cần, khó nâng cao chất lượng học tập và khó có cơ hội vươn tới ước mơ như bạn bè cùng trang lứa.

“Day dứt và thương các em nhiều lắm, sau nhiều trăn trở, ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên nhà trường đã tập trung phân tích nguyên nhân, tìm cách để các em yêu thích đến lớp, thích trải nghiệm, khám phá, thể hiện năng khiếu, năng lực, cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày” - cô giáo Võ Thị Thúy chia sẻ về những giải pháp khi cô về nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân ba năm trước.

Từ sự tận tâm đó, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng cao. Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Hồng Vân vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua khối tiểu học huyện A Lưới (cũ). Số lượng học sinh đoạt giải năng khiếu tất cả các môn học tăng 17 giải so với năm trước. Đặc biệt, lần đầu tiên, năm học 2024 - 2025, trường có học sinh đoạt giải cấp tỉnh (cũ) với giải Nhất mô hình STEM; giải Ba và giải Khuyến khích Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025).

“Sự trưởng thành của các em là niềm vui và hạnh phúc của mỗi giáo viên và tập thể nhà trường”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân xúc động chia sẻ. Cô nhớ lại: Trước khi vào lớp một, trường vận động giáo viên dành thời gian tối thiểu là 2 tuần, giúp học sinh làm quen với môi trường tiểu học - từ cách giao tiếp, tư thế ngồi học, đến việc làm quen các “lệnh học” như khi nào lên bảng, khi nào khoanh tay, khi nào được phát biểu. Những buổi học nhỏ nhưng ý nghĩa ấy đã giúp các em tự tin bước vào lớp một với tâm thế vững vàng hơn.

Tiếp tục nâng bước học trò

Công tác theo dõi và đánh giá chất lượng học sinh không phải chỉ cuối năm học, mà được thực hiện liên tục. Những em chậm tiến bộ được giáo viên kiên trì kèm cặp, đồng thời cùng sự quan tâm kèm những lời động viên, cử chỉ âu yếm, và cả những món quà nhỏ. “Nhà trường đồng hành cùng giáo viên để kịp thời có giải pháp linh hoạt, phù hợp, tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em, dõi theo sự tiến bộ của từng học sinh, từng lớp học” - Hiệu trưởng Võ Thị Thúy chia sẻ.

Cô Thúy nói rằng, yêu thương, trách nhiệm, tận tâm của mỗi giáo viên và tập thể nhà trường là cốt lõi trong mỗi giải pháp. Từ trang trí lớp học đổi mới, đẹp, cùng sự thân thiện giữa cô và trò, đến thiết kế những trò chơi không quá khó, phù hợp, để những em còn chậm, rụt rè, được tham gia trong các hoạt động ngoại khóa. Các em thấy được quan tâm, từ đó tự tin, hòa đồng, thích học và nỗ lực cố gắng.

Trường Tiểu học Hồng Vân không có bán trú nên nhiều em có hoàn cảnh khó khăn thường chỉ đi học một buổi. Thầy, cô giáo đã bền bỉ chở các em về nhà mình, chăm sóc bữa cơm trưa, chiều lại đưa đến lớp. Còn trong các dịp nghỉ hè, giáo viên băng đồi, vượt suối, đến nhà học sinh đưa các em về nhà để kèm cặp.

Hiệu trưởng Võ Thị Thúy tự hào cho biết: Hầu hết giáo viên nhà trường đều dành cho học trò yêu thương, tận tâm, nhiệt huyết như thế. Điển hình là cô giáo Hoàng Thanh Thúy, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cô giáo Lê Thị Mó là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Cũng trong năm học này, Trường Tiểu học Hồng Vân được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (nay là thành phố Huế), là sự ghi nhận, đồng thời khích lệ để mỗi giáo viên và tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng bước học trò.