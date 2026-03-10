Cầu thủ người Quảng ở Huế

Tiền vệ Võ Văn Tuấn Kiệt (áo trắng) trong một pha tranh chấp bóng

Sân bóng đá ở thị trấn Hà Lam

Võ Văn Tuấn Kiệt kể: “Thị trấn quê em có món mì Quảng nổi tiếng và cái tên Hà Lam cũng là tên của một cô gái trong phim “Mắt biếc”... Với riêng mình, ngoài ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Hà Lam yêu dấu thì sân bóng đá chính là nơi Kiệt nhớ nhiều nhất. Khi còn là một cậu học sinh tiểu học, tuy nhỏ con nhất nhì lớp, nhưng Tuấn Kiệt luôn được các bạn trong lớp, trong trường nể phục với tài đá bóng của mình. Ngoài những buổi đi học, gần như những buổi chiều nào Tuấn Kiệt cũng lăn lê, hò hét và vui đùa cùng với trái bóng tròn ở sân cỏ cùng đám bạn ở quanh sân bóng. “Hồi đó, em đá bóng quên luôn cả bữa cơm, có khi đá xong thì thị trấn đã lên đèn, mẹ em rầy hoài!”, Tuấn Kiệt vui vẻ kể.

Là cầu thủ xuất sắc của đội bóng đá Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng Bình - thành phố Đà Nẵng), Võ Văn Tuấn Kiệt luôn mơ ước sau này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Năm lớp 5, khi Câu lạc bộ (CLB) SHB Đà Nẵng về thị trấn Hà Lam tuyển cầu thủ năng khiếu, Tuấn Kiệt đã được mẹ dắt tới sân ứng thí. Với đôi chân khéo léo của mình, Tuấn Kiệt đã được chọn. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, mẹ của Kiệt lại không vui lắm với lý do: “Con là con trai một của gia đình, còn nhỏ quá đi xa nhà thấy tội lắm...”. Nhưng vì niềm đam mê của cậu con trai, mẹ của Tuấn Kiệt đã chiều lòng cho con theo nghề bóng đá. Võ Văn Tuấn Kiệt đã bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số của mình từ lớp năng khiếu U11 của CLB SHB Đà Nẵng như thế.

Ngã rẽ với bóng đá Huế

Đến bây giờ, Võ Văn Tuấn Kiệt chỉ cao 1m63, nặng 56kg. Thấp bé, nhẹ cân là một bất lợi của Tuấn Kiệt so với các cầu thủ cùng trang lứa. Cũng chính vì nhỏ con mà sau 5 năm theo học bóng đá, đến năm 2016, anh đã không được tiếp tục con đường đam mê của mình ở CLB SHB Đà Nẵng.

Cái duyên của Tuấn Kiệt là HLV Dương Công Quốc của U15 CLB Bóng đá Huế hồi đó đã đón nhận anh. “Em vẫn còn nhớ hồi đó bị loại khỏi U15 của SHB Đà Nẵng, em đã tính trở về nhà để đi học tiếp và kiếm một nghề khác. Nhưng khi nghe thầy Võ Phước nói giới thiệu với CLB Bóng đá Huế, em đã ra Huế quyết thử sức thêm một lần nữa. Rất may mắn cho em là thầy Quốc đã quyết định nhận. Thầy nói: “Con là một cầu thủ nhanh nhẹn, thông minh. Đừng ngại khi mình nhỏ con hơn các bạn, đôi khi nhỏ con lại là một lợi thế trong bóng đá”.

Võ Văn Tuấn Kiệt đã bắt đầu lại với bóng đá Huế. Anh đã được HLV Dương Công Quốc tin tưởng ở vị trí tiền vệ trung tâm, tổ chức lối chơi cho các đội U15, U17 hay U19 của Huế ở các giải đấu toàn quốc. Với lối chơi nhanh nhẹn, thông minh, Võ Văn Tuấn Kiệt đã ghi không ít bàn thắng ở các giải đấu này. Mùa bóng 2023 - 2024, Võ Văn Tuấn Kiệt đã được tuyển chọn lên chơi cho đội 1 của bóng đá Huế tham dự Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia...

Cống hiến cho bóng đá Huế

Võ Văn Tuấn Kiệt kể: “Khó khăn nhất trong thời gian đầu tập luyện ở U15 của Huế đó là không nghe được hết tiếng Huế của thầy và các bạn. Nhưng cũng chỉ khoảng một tháng sau là em hiểu hết tiếng Huế. Và đến bây giờ thì có thể nói được tiếng Huế tuy không hay lắm”.

Điểm mạnh của Tuấn Kiệt đó là khả năng cầm bóng, qua người và rất nhanh nhẹn trong xử lý bóng. Từ khi lên chơi ở đội một của CLB Bóng đá Huế ở Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, Võ Văn Tuấn Kiệt chủ yếu ngồi ở ghế dự bị. Tuy nhiên, mỗi khi được ra sân, anh đều chứng tỏ được khả năng của mình dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, ở 2 cánh hay có khi được bố trí đá tiền đạo. Khoảnh khắc mà Võ Văn Tuấn Kiệt nhớ nhất chính là bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 trong trận đấu với Phù Đổng Ninh Bình: “Đó là bàn thắng đầu tiên cũng là bàn thắng duy nhất của em ở giải hạng Nhất cho đến thời điểm này. Em vẫn còn nhớ, một đồng đội của em sút bóng, thủ môn Đặng Văn Lâm bắt không dính bóng, em đã ngay lập tức ập vào cầm bóng lướt qua thủ môn Đặng Văn Lâm để ghi bàn. Dù trận đó Huế thua 1 - 2 trước Phù Đổng Ninh Bình vì đội bạn quá mạnh và đá trên sân nhà, nhưng đó là một trận đấu hay của em và các đồng đội”.

Năm nay 21 tuổi, Võ Văn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ đồng trang lứa như Tuấn Khải, Quang Dũng, Vi Đình Thượng, Anh Vũ, Công Chính... là lứa cầu thủ nhiều tiềm năng của bóng đá Huế. Những ngày sau tết Bính Ngọ, CLB Bóng đá Huế đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026. “Quyết tâm của bóng đá Huế là trở lại giải hạng Nhất quốc gia vào mùa giải tới. Bóng đá Huế đã mở ra cho em cơ hội lần thứ hai để em theo đuổi đam mê sân cỏ, vì thế tâm nguyện của em là cống hiến hết mình cho bóng đá Huế. Trước mắt, em và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở giải đấu sắp tới để đạt được mục tiêu thăng hạng. Và cả đội đang rất tự tin chuẩn bị cho mùa giải mới” - Vũ Văn Tuấn Kiệt cho biết.