Những đóng góp quan trọng của nữ trí thức Huế

Nữ trí thức Bệnh viện Trung ương Huế có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh với kỹ thuật cao

Lan tỏa tri thức

Hội NTT thành phố đã không ngừng phát huy vai trò kết nối, tập hợp đội ngũ NTT trên địa bàn, tạo môi trường để các hội viên phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Nhiều hoạt động khoa học, hội thảo chuyên đề, chương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2025 là việc Hội phối hợp tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Hội nghị quy tụ gần 300 nhà khoa học, nhà quản lý và NTT trong cả nước, góp phần lan tỏa mạnh mẽ vai trò, vị thế của NTT Huế trong hệ thống khoa học - công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, công tác an sinh xã hội cũng được Hội triển khai. Nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, thăm hỏi hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân vùng khó khăn đã được thực hiện, góp phần lan tỏa hình ảnh người NTT vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu tinh thần nhân ái.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội NTT thành phố cho biết: “Đội ngũ NTT thành phố Huế có mặt ở nhiều lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật… Với tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, các chị đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của thành phố. Trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò của NTT càng được kỳ vọng phát huy mạnh mẽ hơn trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cũng như tham gia tư vấn, phản biện xã hội”.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, những thành tựu của các hội viên trong thời gian qua không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế của đội ngũ NTT Huế, đồng thời khẳng định sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ và xây dựng xã hội. Năm 2025 ghi nhận nhiều thành tích cá nhân và tập thể tiêu biểu, với các giải thưởng, bằng khen cấp Trung ương và thành phố, khẳng định vị thế, uy tín của đội ngũ NTT Huế.

ThS.BSCKII Hoàng Thị Lan Hương, Chủ tịch Chi hội NTT tại Bệnh viện Trung ương Huế thông tin: “Các NTT của Bệnh viện không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học mà còn tích cực tham gia nhiều chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc”.

Đội ngũ nữ trí thức ngày càng khẳng định mình trên các lĩnh vực khoa học, y tế và hoạt động xã hội

Phát huy trí tuệ nữ trí thức

Các NTT trẻ cũng đang từng bước khẳng định năng lực trong nghiên cứu và giảng dạy. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Chi hội NTT Đại học Huế cho rằng, việc tham gia Hội đã tạo điều kiện để các NTT giao lưu, kết nối, hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. “Thông qua các hoạt động của Hội, chúng tôi có thêm cơ hội học hỏi, phát triển năng lực nghiên cứu cũng như tham gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. Đây là môi trường rất ý nghĩa để các NTT cùng nhau phát huy trí tuệ và trách nhiệm xã hội”, chị Hà chia sẻ.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Hội NTT thành phố Huế xác định tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội. Trọng tâm của Hội là thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường tư vấn, phản biện xã hội; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ NTT trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, môi trường, công nghệ và phát triển văn hóa.

Với trí tuệ, tâm huyết và tinh thần cống hiến, đội ngũ NTT Huế đang ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của mình. Những đóng góp thiết thực ấy không chỉ làm phong phú thêm đời sống khoa học - xã hội của địa phương, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa, di sản, khoa học và phát triển bền vững trong tương lai.