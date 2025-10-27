Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền

Người dân phải di chuyển bằng thuyền trên đường Nguyễn Lộ Trạch

Sáng 27/10, mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 9 giờ như sông Hương trên mức báo động (BĐ) 3 0,15m; sông Bồ “ngấp nghé” BĐ 3. Mực nước các sông chính vẫn chưa vượt qua đỉnh lũ các năm 2020, 2023. Hiện trên địa bàn thành phố nhiều tuyến giao thông đã ngập sâu như Nguyễn Lộ Trạch, Tố Hữu, Hoàng Lanh…, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Ghi nhận tại khu chung cư Vicoland (phường Vỹ Dạ, TP. Huế), từ sáng nay, mực nước các tuyến đường nội bộ trong quanh khu vực đã ngập sâu khoảng gần 1m. Nhiều hộ dân phải di chuyển bằng thuyền. Tại đây, do khu vực thường xuyên ngập lụt khi mưa lớn nên nhiều ngày trước, các hộ dân đã kịp thời di chuyển phương tiện ô tô đến nơi cao ráo tránh lụt. Tương tự, tại đường Nguyễn Lộ Trạch nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện di chuyển trên đường bị chết máy, phải dắt bộ.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố từ sáng ngày 27 đến ngày 29/10, tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Dự báo mực nước các sông trên địa bàn thành phố đang lên, sông Hương, sông Bồ lên trên mức báo động III, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục, khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã phê duyệt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật,...).