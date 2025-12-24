  • Huế ngày nay Online
Ngày 26/12: Bắc Bộ trời rét, Trung và Nam Trung Bộ cục bộ có mưa to

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết ngày 24/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

 Khu Du lịch quốc gia Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió Tây Bắc nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 14-17 độ C, phía Nam từ 17-19 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20-22 độ C, phía Nam từ 23-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 23-26 độ C, phía Nam từ 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 2-427 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C; cao nhất từ 19-21 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

Theo vietnamplus.vn
