Thời tiết ngày 24/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và có xu hướng tăng cường cường độ trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh này, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các vùng biển phía Bắc sẽ có những biến đổi đáng chú ý.

Từ đêm 24/12, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. 

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 24/12, trời chuyển rét trên diện rộng. Khu vực vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trong các ngày 25 và 26/12 có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12–15 độ C; vùng núi Đông Bắc Bộ từ 10–13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Từ đêm 24/12 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét trên diện rộng. 

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm 24/12 và trong ngày 25/12 có mưa, mưa rào rải rác; trời chuyển rét từ đêm 24/12. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 13–15 độ C, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo gần sáng 25/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2–3m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao từ 3–5m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 24/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Cảnh báo, trong ngày và đêm 25/12, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục duy trì gió mạnh, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh, sóng cao từ 2–4m. Các cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh; từ đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn
