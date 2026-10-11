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ClockChủ Nhật, 11/10/2026 11:19

Hơn 500 nữ đoàn viên, người lao động tham gia ngày hội chăm sóc sức khỏe và phúc lợi

HNN.VN - Ngày 11/10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Ngày hội nữ đoàn viên, người lao động năm 2026 với chủ đề “Yêu thương - Sẻ chia và Đồng hành”, thu hút hơn 500 nữ đoàn viên, người lao động tham gia.

Trao gần 750 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên người lao độngTập trung đối thoại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao độngHoạt động công đoàn phải trọng tâm, hiệu quả 100 đoàn viên, người lao động tham gia Hội thi “Rung chuông vàng”

 
Lãnh đạo thành phố trao giấy chứng nhận, tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng ngày hội. 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đơn thân nuôi con; đồng thời quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách và cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ. Bên cạnh sự ghi nhận những đóng góp trong công việc và gia đình, chị em cũng cần được quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đời sống tinh thần và những khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố dành 925 phần quà hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động. Chương trình cũng tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 đơn vị nhằm triển khai các chính sách phúc lợi, tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận những dịch vụ ưu đãi.

Trong khuôn khổ ngày hội, chị em được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, tâm lý, chăm sóc sắc đẹp; tham quan, mua sắm tại các gian hàng phúc lợi và gian hàng 0 đồng.

Diệu Hiền
 Từ khóa:
liên đoàn lao động; phụ nữ; chăm sóc; sẻ chia
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