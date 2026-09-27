  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 27/09/2026 10:20

Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp

HNN.VN - Sáng 27/9, Liên đoàn Lao động TP. Huế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2026.

Trao gần 750 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên người lao độngGỡ khó cho công đoàn phườngTập trung đối thoại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động

 Cán bộ công đoàn trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình tập huấn.

Hơn 300 cán bộ công đoàn các cấp được cập nhật những nội dung mới, thống nhất nhận thức, nâng cao nghiệp vụ và bổ sung các kỹ năng cần thiết. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung: công tác tổ chức, cán bộ công đoàn trong tình hình mới; những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề thực tiễn, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, được các báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp những nội dung liên quan.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP. Huế cho biết, thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, kỹ năng để triển khai nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtập huấnkỹ năngkiến thứccán bộcông đoàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi Hội thao Khối Thi đua các cơ quan Đảng và Mặt trận

Chiều 26/9, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Hội thao Khối Thi đua cơ quan Đảng và Mặt trận năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối. Hội thao diễn ra với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị.

Sôi nổi Hội thao Khối Thi đua các cơ quan Đảng và Mặt trận
Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho các trường học ở Phong Thái

Ngày 26/9, phường Phong Thái phối hợp với Trung tâm Y tế Phong Điền tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú trên địa bàn. Hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục tham gia tập huấn.

Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho các trường học ở Phong Thái

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top