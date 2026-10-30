Lan tỏa giá trị gia đình Việt

Các đội thi tiểu phẩm sân khấu hóa “Gia đình hạnh phúc - Xã hội văn minh” tại chương trình.

Chương trình nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động được tổ chức như: Triển lãm chuyên đề “Thành phố Huế với Chiến lược phát triển gia đình”; hội thi tiểu phẩm sân khấu hóa “Gia đình hạnh phúc - Xã hội văn minh”; phần thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa gia đình Việt Nam. Người dân và các em học sinh còn được tham gia tô màu tranh, trải nghiệm in tranh mộc bản, viết thư pháp và nhận chữ tặng.

Các em học sinh tham gia thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, ngành Văn hóa thành phố đã tích cực triển khai các chủ trương, kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình. Trong đó, chú trọng thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở; chăm sóc, bảo vệ trẻ em và xây dựng gia đình văn hóa.

Năm 2026, ngành Văn hóa thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình Việt Nam. Qua đó, khuyến khích mỗi người cùng chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, yêu thương, trách nhiệm; giáo dục các thế hệ gìn giữ đạo lý và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kết hợp trải nghiệm, chương trình góp phần đưa nội dung Chiến lược phát triển gia đình đến gần hơn với cộng đồng, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố Huế.