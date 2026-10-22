  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/10/2026 09:17

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thông tin về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân.

Lấy người dân làm trung tâm của các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt NamMở đường phát triển từ chiều sâu di sảnViệt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp sẽ được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh - Ảnh minh họa 

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh; tuyên truyền, vận động xây dựng Văn hóa Công đoàn, Văn hóa công nhân, Văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, người lao động.

Ngày hội Văn hóa công nhân sẽ được tổ chức đồng loạt, rộng khắp trong các cấp công đoàn. Nội dung, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở, ngành nghề, địa bàn, doanh nghiệp, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nhà trọ và nhóm có ít cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa. Cụ thể:

Tổ chức cho công nhân tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa; phối hợp vận động các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi, bảo tàng, di tích, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp có chính sách miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ hoặc ưu đãi phù hợp cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức liên hoan, hội diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng; chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân; ưu tiên tác phẩm về quê hương, đất nước, công nhân, Công đoàn, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển; khuyến khích đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân di cư, trực tiếp giới thiệu văn hóa quê hương; tăng cường giao lưu giữa các nhóm công nhân, thế hệ, vùng miền, dân tộc; qua đó bồi đắp tinh thần đại đoàn kết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Tổ chức giải, hội thao, giao hữu hoặc hoạt động trải nghiệm thể thao quần chúng phù hợp kết hợp tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần; truyền thông, thực hành an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; an toàn, vệ sinh thực phẩm; xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường làm việc an toàn.

Tổ chức tôn vinh, sáng tạo và xây dựng văn hóa tại nơi làm việc; biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, thành tích trong lao động, học tập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho tập thể, cộng đồng; lồng ghép hoạt động về văn hóa ứng xử, đối thoại, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, bảo vệ môi trường, thực hành xanh - sạch - đẹp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tổ chức lớp, điểm trải nghiệm hoặc hướng dẫn kỹ năng số, "Bình dân học vụ số", kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; giới thiệu học liệu số, sách điện tử, nền tảng học tập.

Tổ chức giao lưu gia đình công nhân, hoạt động dành cho con công nhân, giao lưu cộng đồng tại địa bàn nơi cư trú, khu nhà trọ công nhân trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, an toàn; kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Năm 2026, Ngày hội được dự kiến tổ chức vào ngày 21/11/2026 tại thành phố Bắc Ninh. Dự kiến khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và nhân dân tham gia trực tiếp và khoảng 10.000 người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Ngày hội sẽ có các hoạt động chính như: Các chương trình văn hóa, thể thao; các trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa các dân tộc, vùng miền có công nhân lao động đang làm việc tại Bắc Ninh; hội thi, giao lưu, hỏi đáp về kiến thức văn hóa các vùng miền; tổ chức cho công nhân trải nghiệm, tham quan di sản văn hóa quốc gia hoặc di sản văn hóa được Unesco công nhận trên địa bàn.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Ngày hội Văn hóacông nhânViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối di sản, chung tay kiến tạo tương lai

Đó là những chủ đề của Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Huế chiều 22/10, nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Kết nối di sản, chung tay kiến tạo tương lai
Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-EU ngày càng mở rộng

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội kiến bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-EU ngày càng mở rộng
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với đảo Kefalonia (Hy Lạp)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đảo Kefalonia (Hy Lạp) vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ, Đại biện các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Quyền thị trưởng Argostoli, thủ phủ đảo Kefalonia.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với đảo Kefalonia Hy Lạp
[Infographic] 16 Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương Quốc Đan Mạch, từ ngày 19 đến 21/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ này với Việt Nam.

[Infographic] 16 Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam và một số thành viên của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top