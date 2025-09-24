Thi đua đổi mới, sáng tạo vì một Huế xanh, thông minh và giàu bản sắc

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025 – 2030)

Tham dự Đại hội có các ông, bà: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đỗ Thị Phượng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng các UVTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đại hội còn có sự tham dự của các nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; cùng 239 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025 – 2030, nhằm đưa phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, trở thành động lực quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây cũng là dịp tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tạo khí thế mới trong quyết tâm xây dựng Huế phát triển theo hướng xanh, thông minh, giàu bản sắc, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thành tựu chung trên mọi lĩnh vực. Hàng loạt công trình trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng như Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan, cầu Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng… tạo diện mạo mới cho đô thị Huế. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới được quan tâm, đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025 – 2030)

Nhiều phong trào tiêu biểu đã trở thành điểm nhấn của thành phố như “Ngày Chủ nhật xanh” xây dựng môi trường “xanh - sạch - sáng”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều xã đạt và nâng chuẩn nông thôn mới; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân.

GRDP thành phố tăng trưởng bình quân 7,54%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.500 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn, năm 2025 ước đạt 6 triệu lượt khách. Các chỉ số xã hội, giáo dục, y tế được giữ vững, quốc phòng - an ninh ổn định, góp phần đưa thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước vào đầu năm 2025.

Đại hội đã nghe các tham luận tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Các tham luận đều cho thấy phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố đánh giá cao sự chuyển biến mạnh mẽ, kết quả toàn diện của các phong trào thi đua 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: “Tinh thần đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức mạnh tập thể, đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với diện mạo mới, vị thế mới.”

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực trong giai đoạn 2025 – 2030, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các cấp, ngành tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị; nhân rộng các phong trào tiêu biểu như “Xây dựng Huế xanh - sạch - sáng - không rác thải”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thi đua - khen thưởng; bảo đảm khen thưởng kịp thời, công bằng, khách quan; chú trọng tôn vinh người lao động trực tiếp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường để xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, xứng đáng vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc tại đại hội

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, trong đó 1 tập thể và 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 8 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; cùng 17 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.