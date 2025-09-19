Hóa Châu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất

Tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến tại hội nghị

Phường Hóa Châu được thành lập theo Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025, trên cơ sở sáp nhập Hương Vinh, Hương Phong và Quảng Thành; diện tích 34,60 km² và hơn 41.000 dân. Dù mới thành lập, địa phương đã nhanh chóng phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế sôi nổi, được cán bộ và nhân dân hưởng ứng.

5 năm qua, phường đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,72%, hộ cận nghèo 1,53%; 275 lao động được đào tạo nghề, hơn 1.800 người có việc làm mới, trong đó 75 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,5%. Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã huy động gần 500 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 19 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phong trào học tập suốt đời, chuyển đổi số… cũng được triển khai hiệu quả.

Hội nghị khẳng định, giai đoạn 2025 – 2030, công tác thi đua – khen thưởng sẽ tiếp tục đổi mới, khuyến khích khen thưởng kịp thời để lan tỏa tinh thần thi đua rộng khắp, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của phường. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, góp phần cổ vũ sức mạnh đoàn kết, hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Huế lần thứ VI.