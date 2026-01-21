Luxembourg tiếp tục hỗ trợ Huế các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm đến bà Phonevanh Outhavong

Tại buổi tiếp, bà Phonevanh Outhavong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính Lào mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Huế trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, đặc biệt là phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị và phát triển đô thị thông minh.

Bà Phonevanh Outhavong chia sẻ: Bộ Tài chính Lào đánh giá cao những kết quả thành phố Huế đạt được trong phát triển đô thị theo hướng bền vững và thông minh; đồng thời mong muốn thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi, hai bên sẽ tăng cường học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý tài chính công và phát triển đô thị hiện đại.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Robert de Waha cho biết, tiếp nối những thành công của các dự án trước đây, hiện nay thành phố Huế đang được Luxembourg hỗ trợ triển khai 2 dự án với tổng giá trị tài trợ khoảng 12 triệu USD. Trong đó, Dự án VIE/039 tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương; Dự án VIE/301 nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Dự án VIE/039.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm đến ông Robert de Waha

Đồng thời, các dự án cũng triển khai những giải pháp sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển các vùng ven biển và bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương. Các dự án này sẽ được thực hiện song song, có sự hỗ trợ lẫn nhau và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, nhà tài trợ và các đối tác liên quan.

Ông Robert de Waha đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của địa phương, góp phần giúp các dự án triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả. Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2026 nhằm thúc đẩy nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu cho thành phố Huế, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành và lãnh đạo thành phố để bảo đảm tiến độ cũng như mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chia sẻ những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Luxembourg trong nhiều năm qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, các dự án hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đầu tư hạ tầng nông nghiệp đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân và đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các bên chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Huế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan; đặc biệt trong năm vừa qua, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Vì vậy, Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Luxembourg cả về kỹ thuật và tài chính nhằm triển khai các giải pháp làm giàu hệ sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng chia sẻ, thông qua chuyến công tác tại Luxembourg mới đây, đoàn công tác thu nhận nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đặc biệt ấn tượng với hệ sinh thái tài chính khí hậu cùng các công cụ, dịch vụ tài chính đa dạng mà Luxembourg đang triển khai. Những kinh nghiệm này mở ra nhiều hướng đi mới cho Huế trong công tác lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi tin tưởng rằng đây không chỉ là cơ hội để hai bên lắng nghe và học hỏi những kinh nghiệm quý báu của nhau, mà còn là dịp cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai dự án. Việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và kết nối chặt chẽ hơn giữa Việt Nam, Lào và Luxembourg sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo nền tảng vững chắc, cùng hướng tới thành công trong tương lai”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.