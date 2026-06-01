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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 14:40

Mở ra cơ hội mới cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù

HNN.VN - Ngày 10/7, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an TP. Huế, Trại giam Bình Điền tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2026.

124 phạm nhân tại TP. Huế được đặc xá, trở về cộng đồng“Ánh sáng ấm” cho ngày trở lạiThắp sáng ước mơ hoàn lương cho phạm nhân tại Trại giam Bình ĐiềnĐịnh hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

 PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ với các phạm nhân. Ảnh: Đoàn Lưu

Với những nội dung thiết thực liên quan đến công tác hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế đã mở đầu buổi tư vấn bằng những câu chuyện gần gũi, những lời khuyên chân thành, bổ ích, qua đó chuyển tải nguồn năng lượng tích cực, góp phần định hướng cho các phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng.  

Tại hội nghị, các phạm nhân được đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Huế, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố… tư vấn nội dung vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố; cung cấp thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo…, đồng thời trao đổi, giải đáp một số thắc mắc liên quan.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, hội nghị không chỉ cung cấp thông tin về nghề nghiệp, cơ hội việc làm, các chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, mà còn là nơi sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để các phạm nhân vững vàng tái hòa nhập xã hội, ổn định cuộc sống.

“Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với những người đang trong hành trình trở lại cuộc sống đời thường, cũng như mở ra cho họ cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội”, ông Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.

HÀN ĐĂNG
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Sở Giáo dục & Đào tạoTrại giam Bình Điềnphạm nhânhướng nghiệptái hòa nhập cộng đồng
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