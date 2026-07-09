Tiếng gầm của “Tam sư”

Haaland (số 9) đang cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Haaland - điểm tựa của Na Uy

Nếu phải chọn ra “chú ngựa ô” ấn tượng nhất tại World Cup 2026, phần đông người hâm mộ đều sẽ nghĩ đến Na Uy. Lần đầu tiên sau 28 năm trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh, đội bóng Bắc Âu có màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, sau đó lần lượt đánh bại Bờ Biển Ngà và đặc biệt là Brazil để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết.

Trong hành trình đã qua của Na Uy tại World Cup 2026, Erling Haaland chính là điểm sáng lớn nhất. Tiền đạo của Manchester City đã ghi tới 7 bàn sau 4 trận, trong đó cú đúp vào lưới Brazil, giúp anh trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Chiếc giày vàng”. Theo thống kê, với việc ghi 7 bàn chỉ sau 18 cú sút, Haaland đang đạt tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn lên tới 39%, con số tốt nhất tại World Cup năm nay.

Nhưng Na Uy không chỉ biết trông chờ vào Haaland. Martin Odegaard ngày càng phát huy vai trò "nhạc trưởng", trong khi Oscar Bobb, Antonio Nusa hay Andreas Schjelderup mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai cánh. Sự kết hợp giữa sức trẻ và những cầu thủ đang đạt độ chín giúp đoàn quân của HLV Stale Solbakken chơi thứ bóng đá phóng khoáng, chuyển trạng thái rất nhanh.

Dẫu vậy, điểm yếu của Na Uy vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Họ để lộ nhiều khoảng trống khi hai hậu vệ biên dâng cao, trong khi các trung vệ thường gặp khó trước những pha phối hợp nhanh ở trung lộ. Nếu muốn tạo nên bất ngờ, đại diện Bắc Âu cần ổn định hàng thủ và sẵn sàng cho những tình huống phản công từ hai biên.

Đội tuyển Anh được kỳ vọng thể hiện bản lĩnh trước Na Uy. Ảnh: Nhandan.vn

Bản lĩnh của ứng viên vô địch

Tuyển Anh bước vào tứ kết trong vai trò một ứng viên vô địch thực thụ. Đội bóng của Thomas Tuchel vừa vượt qua chủ nhà Mexico bằng chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Đó là trận đấu cho thấy bản lĩnh của Tam sư khi họ lầm lũi vượt qua sức ép khán giả trên sân Azteca bất chấp chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah. Trận đấu tại vòng 1/16 thêm một lần nữa cho thấy Harry Kane có đủ khả năng trở thành “đầu tàu” dẫn dắt tuyển Anh tiến lên, trong khi Jude Bellingham với phẩm chất ngôi sao và sự toàn diện có thể tự mình định đoạt trận đấu.

Dẫu vậy, điều khiến Anh được đánh giá cao hơn không nằm ở từng cá nhân mà ở chiều sâu đội hình. Nếu Na Uy phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng của Haaland và Odegaard, “Tam sư” sở hữu nhiều phương án tấn công. Kane có thể lùi sâu làm tường, Bellingham sẵn sàng xâm nhập vòng cấm, trong khi Bukayo Saka, Anthony Gordon, Marcus Rashford và Noni Madueke giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai biên. Những Morgan Rogers, Eberechi Eze hay Ollie Watkins sẵn sàng mang lại làn gió mới khi vào sân từ ghế dự bị.

Nhiều chuyên gia cho rằng bài toán lớn nhất của tuyển Anh là khóa chặt Erling Haaland. Nếu làm được điều đó, “Tam sư” sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Nhưng để vô hiệu hóa tiền đạo của Manchester City, Rice và Bellingham trước hết phải giành quyền kiểm soát khu trung tuyến, qua đó hạn chế những đường chuyền sáng tạo từ Martin Odegaard. Dẫu vậy, trước một chân sút sở hữu khả năng chớp thời cơ hàng đầu thế giới như Haaland, chỉ một thoáng mất tập trung nơi hàng phòng ngự cũng có thể khiến tuyển Anh phải trả giá.

Tuy nhiên, tuyển Anh cũng đang đối mặt không ít nỗi lo trước giờ bóng lăn. Việc Quansah bị treo giò khiến hàng thủ Anh mất một lựa chọn quan trọng. Bên cạnh đó, những lo ngại về thể lực của Declan Rice, Marc Guehi và Reece James khiến HLV Thomas Tuchel đau đầu tìm cách vá lỗ hổng ở hành lang biên phải. Nhiều khả năng, Ezri Konsa sẽ được sử dụng ở cánh phải để đối phó với tốc độ của Nusa hoặc Bobb.

Đây là cặp đấu được đánh giá cân bằng. Na Uy đủ sức khiến Anh trải qua 90 phút đầy khó khăn, nhưng kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn cùng chiều sâu lực lượng vẫn giúp “Tam sư” được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc chiến giành vé vào bán kết.