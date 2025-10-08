  • Huế ngày nay Online
Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71

HNN.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2025), ngày 13/10, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ trên tuyến đường 71 (xã Phong Điền, TP. Huế).

 Dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ 

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố cùng thân nhân các liệt sĩ đã bày tỏ sự tri ân, niềm thương nhớ và lòng tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của các liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND TP. Huế và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố nguyện đoàn kết một lòng, noi gương các anh hùng liệt sĩ, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân...

Sau lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ đến gia đình thân nhân các liệt sĩ; đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

QUANG ĐẠO
