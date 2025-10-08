Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71

Dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố cùng thân nhân các liệt sĩ đã bày tỏ sự tri ân, niềm thương nhớ và lòng tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của các liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND TP. Huế và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố nguyện đoàn kết một lòng, noi gương các anh hùng liệt sĩ, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân...

Sau lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ đến gia đình thân nhân các liệt sĩ; đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.