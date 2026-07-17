Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Đoàn dâng hoa, dâng hương lên đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị

Nơi dừng chân đầu tiên trong hành trình tri ân của Đoàn là Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Giữa không gian tĩnh lặng bên dòng Thạch Hãn, trước Đài tưởng niệm trung tâm - ngôi mộ chung của hàng vạn người con ưu tú, Đoàn đã kính cẩn dành phút mặc niệm, nghiêng mình trước anh linh các thế hệ cha anh.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị giữa "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, những người con đất Việt đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất, hóa thân vào lòng đất mẹ để dệt nên khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước và ý chí kiên trung, bất khuất của dân tộc.

Rời Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương lên Đài tưởng niệm trung tâm và từng phần mộ liệt sĩ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 cũng là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 chiến sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào anh em.

Đoàn dâng hoa lên các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Trước đó, trong chuỗi hoạt động tri ân hướng về Ngày 27/7, Đoàn đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Phong Thái dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền.

Dịp này, Đoàn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến một số hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn, sự sẻ chia của Nhân dân TP. Huế đối với các gia đình chính sách và thương bệnh binh.