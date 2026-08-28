Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến dự có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế nguyện tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngay sau lễ dâng hoa, các đồng chính lãnh đạo thành phố dự lễ khai mạc triển lãm chuyên đề triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Cố đô, bản sắc văn hóa Huế; đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau buổi lễ dâng hoa, các đồng chí đã dự khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” ngay tại không gian Bảo tàng.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý tập trung vào 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao; Toàn quốc kháng chiến - bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam; Huế trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Tất cả đã khắc họa những dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946 - đó là khoảng thời gian vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc với nhiều dấu mốc mang tính quyết định trọng đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước Việt Nam, từ các sách lược ngoại giao tài tình đến quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, từ một nước thuộc địa, nước ta đã trở thành một nước tự do độc lập sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Người long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngay sau khi ra đời, nước ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn nguy hiểm: thiên tai và nạn đói vẫn đang đe doạ, nền kinh tế kiệt quệ, ngân khố quốc gia trống rỗng, Nhân dân ta đa số là mù chữ, thất học, và sự phá hoại của các thế lực thù địch. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; khắc phục nạn đói, nạn dốt; đưa ra các sách lược ngoại giao mềm dẻo với quân Tưởng, tạm thời hoà hoãn với quân Pháp bằng Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và ký bản Tạm ước Việt - Pháp 14/9/1946 nhằm tranh thủ thời gian hòa bình quý báu để chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý.

Theo ban tổ chức, nội dung triển lãm góp phần khẳng định và tôn vinh bản lĩnh cách mạng, trí tuệ thiên tài của một vị Lãnh tụ trong những tháng ngày đầu tiên đầy gian khó trước vận mệnh của đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, bảo vệ những thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm1945, xây dựng chế độ mới, giữ vững nền độc lập dân tộc và chuẩn bị lực lượng cho cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trên cả nước. Đồng thời ghi lại quá trình đóng góp của Nhân dân Huế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong lịch sử cũng như giai đoạn phát triển hiện nay.

Tư tưởng, đường lối, sách lược, nghệ thuật ngoại giao, tinh thần độc lập, tự chủ, dân chủ, chính sách trọng dụng hiền tài, quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta giành những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam hôm nay.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” là dịp để chúng ta tri ân công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đi trước, tự hào về những chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc và thành tựu to lớn của đất nước ta trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây còn là dịp để Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế nỗ lực “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của TP. Huế (đến năm 2030) là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Triển lãm kéo dài đến 31/12.

Trước đó, lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an, đồng thời đặt vòng hoa tươi thắm, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cùng nghi thức trọng thể, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Sau phút mặc niệm, các đại biểu tham dự buổi lễ đã đến từng phần mộ thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc.