Lan tỏa tinh thần đổi mới từ Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh lung linh sắc màu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh HỒNG ĐẠT)

Những ngày này, tại các công trình trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn mà Đại hội XIV đã đề ra. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2025, tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô, đường song hành đã thi công được khoảng 35km trong số 53km bê-tông nhựa, sản lượng đạt 85%, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý II/2026. Bảy dự án thi công cầu qua sông Hồng (gồm các cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở), đang được thi công rầm rộ, bảo đảm kế hoạch đề ra, thiết thực triển khai một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Hà Nội xác định rõ đột phá về thể chế và tổ chức thực thi là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Đảng bộ thành phố đã thống nhất đặt trọng tâm vào ba nội dung có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc lịch sử lâu dài là: Đề xuất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ba nội dung này vừa tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ, vừa mở ra không gian phát triển mới, định hình mô hình tăng trưởng hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong thời gian tới.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, nhiều dự án chậm triển khai là do thủ tục hành chính phức tạp, pháp luật chồng chéo. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 260) được coi là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới thể chế gắn với thực tiễn. Nghị quyết đã tăng quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, qua đó tăng tính chủ động trong triển khai các dự án, các giải pháp phù hợp đặc thù địa phương.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công bốn công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia, với tổng mức đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng, trong đó có một số dự án đã “nằm im” nhiều năm, tạo niềm tin và kỳ vọng cho người dân về sự chuyển động mạnh mẽ của một siêu đô thị hướng tới tầm khu vực.

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ, Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho rằng, Đại hội XIV của Đảng đã xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển kinh tế số được triển khai gắn với xây dựng chính phủ số, xã hội số và doanh nghiệp số, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm. Cùng với đó, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được coi là giải pháp căn bản nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua tại thành phố Đà Nẵng, các định hướng này đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Thành phố được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng chú trọng phát triển du lịch xanh, tăng cường bảo vệ môi trường biển, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch đô thị theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, bất cập, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời gắn chặt chuyển đổi số với phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Hướng về Đại hội XIV với kỳ vọng lớn, đồng chí Nguyễn Thị Vân và các đảng viên ở Chi bộ tổ 17, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bày tỏ tâm đắc với tư tưởng “Dân là gốc” được nhấn mạnh trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đồng chí Vân, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt câu hỏi về lợi ích của nhân dân trong mỗi việc làm, mỗi quyết sách đã thể hiện rõ tư tưởng “Dân là gốc” là thước đo cao nhất của mọi chủ trương, chính sách. Đây là sự khẳng định ở tầm cao mới, gắn tư tưởng lấy dân làm trung tâm với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia và tổ chức thực thi trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cụ thể hóa tinh thần đó, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cán bộ liêm chính, phục vụ nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành 20 đề án trên các lĩnh vực từ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực… đến phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, tất cả đều hướng đến người dân. Đồng chí Vân mong muốn: “Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, nói ít làm nhiều, làm đến cùng, hành động quyết liệt để mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày nêu quyết tâm rất cao trong tổ chức thực hiện, đó là: “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”. Đây là nội dung mới, rất đáng chú ý. Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bày tỏ vui mừng vì Tổng Bí thư rất quyết liệt, chỉ đạo bắt tay làm ngay, làm đến nơi đến chốn. Liên hệ thực tế tại địa phương, đồng chí Tuyên chỉ ra một số việc chậm trễ như Dự án Khu công nghiệp Sông Lô 1 được quy hoạch hàng chục năm nay, có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2021 mà đến nay vẫn chưa triển khai, khiến người dân rất bức xúc.

Theo đồng chí Tuyên, cần thực hiện ngay theo tinh thần Tổng Bí thư đã nêu, các dự án đã có chủ trương thì phải quyết tâm làm bằng được, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi của xã đang xuống cấp trầm trọng cần sớm được cải tạo, sửa chữa. Đó là những việc có thể làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

