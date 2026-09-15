Mở rộng không gian công nghiệp, kết nối hạ tầng phía Bắc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tìm hiểu về quy hoạch, hạ tầng tại Cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hiếu

Cùng đi có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Phát triển công nghiệp gắn với liên kết vùng

Khảo sát tại Cảng Mỹ Thủy và Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá đây là đầu mối hạ tầng quan trọng, có khả năng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ logistics cho các KCN phía Bắc TP. Huế, nhất là KCN Phong Điền.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, phát triển công nghiệp phía Bắc thành phố phải gắn với hệ thống hạ tầng các khu vực lân cận, đường ven biển và các tuyến kết nối cao tốc, qua đó hình thành mạng lưới giao thông thuận lợi phục vụ vận chuyển hàng hóa, logistics, kết nối các KCN với cảng biển và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Qua khảo sát các vị trí ở phía Bắc thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành rà soát tổng thể quỹ đất. Việc lựa chọn địa điểm cần ưu tiên những khu vực có cao trình cao, ít chịu ảnh hưởng ngập lụt và thuận lợi kết nối hạ tầng. Đối với những khu vực dân cư phân bố thưa thớt trong vùng nghiên cứu, cần xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, ưu tiên bố trí người dân vào các khu dân cư hiện hữu, gắn với đầu tư nâng cấp hạ tầng xã hội, bảo đảm điều kiện sống và sinh kế lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án phát triển các khu công nghiệp mới ở phía Bắc thành phố. Ảnh: Ngọc Hiếu

Về giao thông, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung hoàn thiện các tuyến Đông - Tây kết nối Quốc lộ 1A, đường ven biển và cao tốc. Đối với hệ thống giao thông phục vụ các khu vực đang được nghiên cứu, dự kiến quy hoạch phát triển KCN mới ở phía Bắc thành phố; tính toán kết nối đồng bộ với hạ tầng cảng tại khu vực lân cận và cao tốc, nhất là các tuyến đường ven biển trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa. Các tuyến đường này cần được nghiên cứu với mặt cắt quy hoạch 36m. Trước mắt có thể đầu tư theo nhu cầu thực tế nhưng phải cắm mốc quản lý đầy đủ, bảo đảm quỹ đất để mở rộng khi công nghiệp phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tại KCN Phong Điền, Đoàn công tác khảo sát Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền - Viglacera; thăm Nhà máy Kanglongda Huế và Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

KCN Phong Điền hiện có quy mô khoảng 700ha, được định hướng mở rộng lên khoảng 2.038ha, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp xanh, sạch, kỹ thuật cao và thân thiện môi trường. KCN hiện có 16 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10.600 lao động.

Qua khảo sát Nhà máy Kanglongda Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao quy mô đầu tư, môi trường sản xuất sạch và công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động tại nhà máy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm Nhà máy Kanglongda Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục duy trì môi trường làm việc an toàn, quan tâm chăm lo đời sống người lao động; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục xử lý nước thải, bảo đảm hoạt động sản xuất gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tại Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương, đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị và công tác chuẩn bị đưa dự án vào hoạt động. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Nghiên cứu hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao

Khảo sát địa điểm nghiên cứu Hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án theo hướng phát triển công nghệ sinh học, gắn kết hoạt động nghiên cứu, sản xuất, y tế và phát triển vùng nguyên liệu dược.

Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera đã đầu tư tại KCN Tứ Hạ và từng bước nghiên cứu mở rộng không gian phát triển, hướng đến hình thành một hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao đồng bộ.

Hệ sinh thái được định hướng kết nối hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô, sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng, phát triển nguyên liệu dược, logistics chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ và thương mại hóa sản phẩm. Đây là bước phát triển mới trên nền tảng hoạt động đầu tư của Hera tại Huế, hướng đến xây dựng chuỗi liên kết từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tham quan quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý, việc lựa chọn địa điểm phải phù hợp với quy hoạch, có cao trình bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng do lũ lụt; đồng thời đáp ứng các điều kiện về giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, môi trường và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Tại KCN Tứ Hạ, Đoàn công tác khảo sát dự án hạ tầng giai đoạn 1 và khu vực dự kiến mở rộng KCN.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, KCN Tứ Hạ có quy mô 126,7ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tứ Hạ giai đoạn 1 có quy mô khoảng 37,6ha. Đến nay, dự án đã thu hút 14 dự án đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 81%; trong đó, 11 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu mở rộng KCN Tứ Hạ nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

“Việc mở rộng phải đi đôi với nâng cao chất lượng hạ tầng. Nhà đầu tư cần chú trọng trồng cây xanh, hoàn thiện hệ thống giao thông, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bảo đảm cảnh quan, môi trường và điều kiện hoạt động lâu dài của các doanh nghiệp. Phần diện tích mở rộng phải được đầu tư với chất lượng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển KCN theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.