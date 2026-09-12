Lãnh đạo phường Phong Phú và Phong Thái tiếp dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Người dân Kế Môn đề đạt nguyện vọng về các vấn đề dân sinh tại địa phương.

Tại buổi đối thoại, người dân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, điện, đất đai, thủy lợi và văn hóa - xã hội. Trong đó, đề nghị phường quan tâm đầu tư, sửa chữa tuyến đường liên TDP từ Kế Môn lên Điền Hương, tuyến đường xóm Đông Dạ để bảo đảm đi lại trong mùa mưa lũ và tuyến đường vào khu vực trang trại Điền Môn.

Về điện, người dân đề nghị sửa chữa tuyến dây tại khu vực làng Kế Môn, kiểm tra, xử lý tình trạng dây điện sà xuống đường, tiềm ẩn nguy hiểm. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đề nghị có hướng xử lý đối với các trường hợp được cấp đất trang trại nhưng không sử dụng; nâng cấp hệ thống kênh mương, nhất là Trạm bơm Bến Phụ, phục vụ sản xuất.

Một số kiến nghị khác liên quan việc bổ sung cụm loa truyền thanh tại TDP và hướng dẫn hoạt động của Hội Người cao tuổi phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị để nghiên cứu, giải quyết theo quy định.

Người dân TDP Kế Môn đánh giá cao tinh thần lắng nghe, cầu thị của lãnh đạo phường và mong muốn những kiến nghị chính đáng sớm được xem xét, giải quyết.

Cán bộ phường Phong Thái trao đổi thông tin tại buổi đối thoại với người dân TDP Nam Sơn.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái tiếp xúc, trao đổi với công dân TDP Nam Sơn trên địa bàn.

Dịp này, người dân đề nghị phường quan tâm giải quyết một số vướng mắc về đất đai, trong đó có việc tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp liên quan đường đi chung; làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 hộ tái định cư tại khu tái định cư cầu Hiền Sĩ.

Nhiều ý kiến tập trung vào hạ tầng dân sinh, như nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, tuyến đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng và một số tuyến đường bê tông; có giải pháp khắc phục sạt lở trong mùa mưa. Đối với tuyến đường Cầu Tàu, người dân đề nghị hạn chế trồng cây che khuất tầm nhìn, bảo đảm an toàn giao thông; đưa công tơ điện lên cao để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Về môi trường và an sinh, người dân đề nghị thực hiện lịch thu gom rác đã ban hành; lắp điện chiếu sáng tại khu vực cầu Cháy để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học vào ban đêm. Đồng thời, đề nghị đầu tư kè, đoạn từ đường sắt lên Hiền Sĩ, nơi có 8 hộ dân sinh sống dọc bờ sông; tăng cường tưới nước tại khu vực khai thác mỏ đất để hạn chế bụi, đất đá rơi vãi.

Người dân cũng đề nghị xem xét nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Cầu Cháy đến Ấn Loát đang xuống cấp.

Các ý kiến được lãnh đạo phường ghi nhận, trao đổi và xem xét hướng giải quyết theo thẩm quyền.