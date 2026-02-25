Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định vị thế y học chuyên sâu

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng BVTW Huế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tham dự buổi lễ có TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương. Về phía Bệnh viện có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bệnh viện; các cơ sở y tế trong, ngoài thành phố cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện.

Tại lễ kỷ niệm, GS.TS. Phạm Như Hiệp. Giám đốc Bệnh viện đã đọc lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành y, đồng thời ôn lại chặng đường phát triển, những dấu ấn nổi bật của đơn vị trong thời gian qua. Những kết quả đạt được cho thấy vai trò trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu khu vực miền Trung và cả nước.

Riêng năm 2025, bệnh viện thực hiện thành công 186 ca ghép thận, 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan xuyên Việt, 22 ca ghép tế bào gốc và 14 ca ghép giác mạc. Lũy kế đến nay, đơn vị đã triển khai gần 2.600 ca ghép mô, tạng, chiếm khoảng 25% tổng số ca ghép của cả nước. Việc ứng dụng máy bảo quản tạng LifePort trong ghép thận giúp kéo dài thời gian bảo quản tạng lên tới 12 giờ, mở rộng khả năng vận chuyển và chia sẻ nguồn tạng giữa các vùng miền.

25 cá nhân của BVTW Huế vinh dự được Bộ Y tế trao bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc giai đoạn 2023 - 2024

Song song với lĩnh vực ghép tạng, nhiều chuyên khoa mũi nhọn tiếp tục phát triển mạnh. Lĩnh vực ung bướu được đầu tư đồng bộ với các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, trong đó bệnh viện là đơn vị tiên phong xạ trị nhi có gây mê. Năm 2025, 222 bệnh nhi đã được xạ trị thành công, gồm 84 trường hợp phải gây mê với hơn 1.400 lượt gây mê an toàn… Cùng với đó, Bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài. Công tác hợp tác quốc tế, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Bệnh viện trong hệ thống y tế quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của BVTW Huế, đặc biệt là vai trò tiên phong trong ghép tạng, tim mạch can thiệp và nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Theo lãnh đạo thành phố, những kết quả này không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn góp phần khẳng định vị thế y tế thành phố trên bản đồ y học quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Thành ủy, UBND thành phố luôn ủng hộ và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển, đặc biệt là triển khai dự án mở rộng BVTW Huế cơ sở 2 và xây dựng Trung tâm xạ trị Proton trong năm 2026.

Dịp này, 3 tập thể và 25 cá nhân của bệnh viện được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2023 - 2024. Đây được xem là động lực để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, hội nhập quốc tế và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.