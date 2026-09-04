Kỳ nghỉ lễ 2/9, Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô trong đêm 2/9. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tín hiệu tốt từ đà tăng trưởng khách quốc tế

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, nhóm khách quốc tế tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực tại nhiều điểm đến trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2/9. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với thị trường quốc tế đang được duy trì và cải thiện.

Đây là tín hiệu khả quan cho hoạt động đón khách inbound trong những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10 - thời điểm bước vào mùa cao điểm của nhiều thị trường khách quốc tế. Kết quả này cũng tạo thêm kỳ vọng về đà tăng trưởng của khách quốc tế trong những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Có thể thấy, một số địa phương trọng điểm ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao trong dịp lễ. Nổi bật là Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt khách và Ninh Bình ước đón gần 110.000 lượt khách. Khánh Hòa cũng là điểm đến hấp dẫn khách quốc tế khi đón khoảng 96.000 lượt khách lưu trú. Hà Nội vẫn là nơi được nhiều du khách lựa chọn, Thủ đô đã đón và phục vụ khoảng 94.000 lượt khách. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 62.000 lượt khách, Lào Cai ước đón 34.000 lượt khách, An Giang ước đón gần 27.000 lượt khách.

Kéo dài trong 5 ngày, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được đánh là thời điểm cao điểm cuối trong mùa du lịch hè 2026. Kỳ nghỉ đã diễn ra trong điều kiện thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi, cùng với nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được các địa phương, doanh nghiệp tổ chức, tạo sức hút đối với cả khách du lịch nội địa và quốc tế.…

Được biết, nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026, trước đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có Công văn số 2207/CDLQGVN-VP ngày 12/8/2026 gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt việc bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, dịp này, các địa phương đã đặc biệt tập trung vào việc bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động du lịch thu hút khách du lịch, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng kỳ nghỉ lễ để thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ du khách. Khách du lịch cũng được khuyến cáo về việc tham gia bảo hiểm du lịch, lựa chọn các chương trình du lịch do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã tập trung xây dựng, giới thiệu các combo, tour du lịch hấp dẫn và các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026. Nhiều chính sách giảm giá, kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách được đưa ra. Đồng thời, triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống đường dây nóng 24/24 tiếp nhận phản ánh của du khách được các địa phương được tăng cường ứng trực và xử lý tình huống nhanh.

Loại hình nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, văn hóa được ưa chuộng

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đã được đưa ra thị trường. Lâm Đồng khánh thành công viên bãi đá Ông Địa. Cà Mau ghi dấu ấn với việc ra mắt khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam...

Trong khi đó, Hanoi Tourist triển khai các hành trình khám phá "Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội", tour "1 ngày 3 miền - chạm vào bản sắc các dân tộc ngay giữa lòng Thủ đô". Vietluxtour giới thiệu các hành trình Việt Nam-Lào-Campuchia. Nhiều tour giáo dục, cộng đồng dành cho học sinh, sinh viên quốc tế, trekking, đạp xe và chương trình kết hợp di sản với nghỉ dưỡng biển cũng được giới thiệu.

Theo ghi nhận chung từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách du lịch có xu hướng lựa chọn những hành trình gần, liên vùng, thời gian ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng và chủ động hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Các loại hình nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tiếp tục là những yếu tố định hình hành trình của du khách dịp Quốc khánh năm nay.

Ước tính, lượng khách du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm tăng mạnh, mang lại doanh thu tốt trong dịp nghỉ lễ. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Khánh Hòa ước đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng.

Nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng.

Kết quả này đạt được là nhờ các địa phương, doanh nghiệp chủ động triển khai chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và mùa du lịch cuối năm với mức ưu đãi. Trước thời điểm nghỉ lễ 2/9, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra Ngày hội Travel Fun Fair dành cho khách công chúng với hàng nghìn ưu đãi từ các doanh nghiệp và địa phương tham gia hội chợ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, sự tăng trưởng về lượng khách và việc bảo đảm hoạt động du lịch an toàn, chất lượng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay là kết quả tổng hòa từ sự chủ động trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị phục vụ khách. Cùng với đó là nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ của các địa phương, doanh nghiệp, cũng như tăng cường công tác quản lý, góp phần nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của du khách.

Kéo dài trong 5 ngày, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được đánh là thời điểm cao điểm cuối trong mùa du lịch hè 2026. Kỳ nghỉ đã diễn ra trong điều kiện thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi, cùng với nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được các địa phương, doanh nghiệp tổ chức, tạo sức hút đối với cả khách du lịch nội địa và quốc tế.…

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