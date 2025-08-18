Trao trả máy ảnh bị đánh rơi

Công an phường An Cựu trao trả lại tài sản đánh rơi cho chị Phạm Huyền Trân

Trước đó, vào ngày 18/8, chị Phạm Huyền Trân (SN 2002, trú tại phường Thanh Thủy) trong lúc di chuyển tại khu vực đường An Dương Vương - Ngự Bình đã đánh rơi một chiếc máy ảnh Canon trị giá khoảng 25 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, chị Trân đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương triển khai xác minh. Qua rà soát, lực lượng Công an phường đã xác minh được anh Lê Văn Tai (SN 1981, trú tại phường An Cựu) là người nhặt được chiếc máy ảnh và đã chủ động mang đến trình báo.

Công an phường An Cựu đã tiến hành trao trả tài sản cho chị Phạm Huyền Trân. Nhận lại tài sản, chị Trân bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng công an vì sự tận tâm, trách nhiệm trong xử lý vụ việc; đồng thời trân trọng hành động đẹp, nhân văn của anh Lê Văn Tai.