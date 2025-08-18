  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/08/2025 11:39

Trao trả máy ảnh bị đánh rơi

HNN.VN - Ngày 20/8, Công an phường An Cựu cho biết vừa xác minh, trao trả máy ảnh đánh rơi cho người dân.

80 năm Công an Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcThắt chặt đoàn kết giữa các tôn giáo và lực lượng Công anKhai mạc trưng bày chuyên đề 'Công an nhân dân - 80 năm khắc ghi lời Bác'

Công an phường An Cựu trao trả lại tài sản đánh rơi cho chị Phạm Huyền Trân 

Trước đó, vào ngày 18/8, chị Phạm Huyền Trân (SN 2002, trú tại phường Thanh Thủy) trong lúc di chuyển tại khu vực đường An Dương Vương - Ngự Bình đã đánh rơi một chiếc máy ảnh Canon trị giá khoảng 25 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, chị Trân đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương triển khai xác minh. Qua rà soát, lực lượng Công an phường đã xác minh được anh Lê Văn Tai (SN 1981, trú tại phường An Cựu) là người nhặt được chiếc máy ảnh và đã chủ động mang đến trình báo.

Công an phường An Cựu đã tiến hành trao trả tài sản cho chị Phạm Huyền Trân. Nhận lại tài sản, chị Trân bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng công an vì sự tận tâm, trách nhiệm trong xử lý vụ việc; đồng thời trân trọng hành động đẹp, nhân văn của anh Lê Văn Tai.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông anan cựutrao trảtài sảnngười dânđánh rơi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan

Hạ viện Thái Lan mới đây thông qua dự luật ngân sách hơn 3,78 nghìn tỷ baht cho năm tài chính 2026. Trước thông tin này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira khẳng định, chính phủ sẽ cải thiện hoạt động để bảo đảm chi tiêu ngân sách hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho đất nước và người dân.

Dự luật thúc đẩy các chính sách hướng tới người dân Thái Lan
Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal

Dòng khách du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) được đánh giá là thị trường tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác thị trường này đòi hỏi những tiêu chuẩn riêng trong khi hạ tầng, dịch vụ du lịch chuyên biệt đáp ứng yêu cầu của khách Hồi giáo vẫn còn ít.

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top